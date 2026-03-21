Egy játékbaba vonalkódjával próbált spórolni, de lebukott
A rendőrség befejezte a vizsgálatot abban az ügyben, melyben egy férfi tavaly decemberben átcímkézett egy játékot, hogy olcsóbban tudja megvenni egy Hajdú-Bihar vármegyei debreceni áruházban – részletezte a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.
Mint kiderült, az elkövető azt találta ki, hogy úgy fog spórolni, hogy a közel harmincezer forintos játékra ráragasztja a csupán kétezer forintos játékbaba vonalkódját. Az akció sikeres volt, a terméket kifizette, ám távozáskor a rendszer bejelzett, így a biztonsági őrök feltartóztatták és értesítették a rendőrséget.
A férfi beismerő vallomást tett, a hatóságok befejezték az ügy vizsgálatát.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
