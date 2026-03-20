Időjárás-jelentés: Nyomasztó előrejelzés érkezett hétvégére

Esővel búcsúzik a hét.
2026. március 20., péntek 18:39
A hétvégére főként felhős idő várható, és csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Elszomorodik az időjárás, még az esernyőkre is szükség lesz – közölte a HungaroMet.

Pénteken az éjszaka második felében északon, északkeleten, holnap már a Dunántúlon is előfordulhat néhol kisebb eső, zápor. 

Szombaton napközben sokfelé megélénkül a keleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős tájakon gyenge fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 10 és 15 fok között valószínű.


Vasárnap ugyancsak a felhős, szeles, esővel tarkított időjárás lesz jellemző, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős, szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

