orbán viktor
chuck norris
meghalt

Orbán Viktor így búcsúzott Chuck Norristól

Orbán Viktor így búcsúzott Chuck Norristól
2026. március 20., péntek 17:06
Isten veled, Barátom! – írta ahhoz a közösségi médiás bejegyzéséhez Orbán Viktor, amelyben a 86 éves korában elhunyt Chuck Norristól búcsúzott.


– Én egy utca harcos vagyok – mondja a miniszterelnök a videóban Chuck Norrisnak, a legendás harcművésznek, akciófilmsztárnak. A hét évvel ezelőtti találkozójuk alkalmával a legendás színész az amerikai elnökhöz hasonlította a magyar miniszterelnököt, hiszen Chuck Norris Donald Trump támogatója volt és egyben lelkes republikánus.

