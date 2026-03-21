Utolsó pillanatban mentette ki a kocsiját a lángoló garázsból Zagyvarékason
Kamerafelvétel leleplezte le az utcán szemetelő fiatalokat Esztergomban
Fiatalokat buktatott le egy kamerafelvétel, ahol éppen több zsák szemetet helyeztek el egy utcai kuka mellé illegálisan – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.
A felvételen az látható, hogy a két elkövető egy jól telepakolt zsákot tett a szemetes mellé, majd egy harmadik társuk is otthagyott egy kisebbet, és ezután sietősen távoztak a helyszínről.
Ám azt nem sejtették, hogy a partizánakcióról videó készül, így pár perc múlva rendőrök kíséretében tértek vissza a helyszínre felszedni a szemetet, valamint 65 ezer forinttal könnyebb lett a pénztárcájuk is.
