Kamerafelvétel leleplezte le az utcán szemetelő fiatalokat Esztergomban

Kamerafelvétel leleplezte le az utcán szemetelő fiatalokat Esztergomban
Hatvanötezer forintjukba került a szeméttrükk.
2026. március 21., szombat 14:33
Fiatalokat buktatott le egy kamerafelvétel, ahol éppen több zsák szemetet helyeztek el egy utcai kuka mellé illegálisan – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

A felvételen az látható, hogy a két elkövető egy jól telepakolt zsákot tett a szemetes mellé, majd egy harmadik társuk is otthagyott egy kisebbet, és ezután sietősen távoztak a helyszínről.


Ám azt nem sejtették, hogy a partizánakcióról videó készül, így pár perc múlva rendőrök kíséretében tértek vissza a helyszínre felszedni a szemetet, valamint 65 ezer forinttal könnyebb lett a pénztárcájuk is.

 

