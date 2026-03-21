Megpróbált megszökni egy rab Veszprémben
Felborult egy csónak a Dunán – civilek is küzdöttek az egyik utas életéért
Péntek este felborult egy csónak a Dunán, ahol az egyik utast újra kellett éleszteni, melyben halőrök, civilek és mentők is részt vettek - közölte a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség a Facebook-oldalán.
Mint kiderült, péntek este érkezett a bejelentés, hogy a Ráckevei-Duna-ág dömsödi szakaszán felborult egy hajó, amihez RDHSZ halőri siettek, és bár megtalálták a feje tetejére fordult csónakot, egy nagyobb őrhajóval tudták csak partközelbe vontatni, majd átadni a rendőrségnek.
A tűzoltóság tájékoztatása szerint két férfi volt a vízi járműben, akik közül az egyik személy elmerült, de társa sikeresen kimentette a vízből.
Az újraélesztést a helyi lakosok kezdték meg, amit a helyszínre érkező mentőegységek emelt szinten folytattak. Közben a mentésben részt vevő férfi is rosszul lett, így mindkettőjüket kórházba szállították.
+Ez is érdekelheti
