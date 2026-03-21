Videón, ahogy üvölt és leköpi a kocsit egy agresszív mercis Budapesten

Igazán szürreális jelenetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája Budapesten március 19-én – közölte a Budapesti Autósok Közössége.

Mint kiderült, a felvételt készítő hölgy éppen Óbudai irányába haladt, amikor a II. kerületi Komjáti uszoda környékén sávváltás kezdett, ám ekkor egy fehér BMW-s szándékosan a gázra lépett, hogy megakadályozza ezt a manővert.

Amikor kitettem az indexemet, a mögöttem jövő fehér autós azonnal dudálva a gázra lépett, majd folyamatosan nyomta a dudát

– írta a videó beküldője.

Innentől teljesen abszurddá vált a történet, ugyanis emiatt a sofőr egy ideig két sáv között haladt, hiszen nem tudta, hogy mire készül az agresszív autós. Pár méter sávszédelgés után az elkövető mutogatva megelőzte a nőt, bevágott elé, majd hirtelen megállt.