Videón, ahogy üvölt és leköpi a kocsit egy agresszív mercis Budapesten
Igazán szürreális jelenetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája Budapesten március 19-én – közölte a Budapesti Autósok Közössége.
Mint kiderült, a felvételt készítő hölgy éppen Óbudai irányába haladt, amikor a II. kerületi Komjáti uszoda környékén sávváltás kezdett, ám ekkor egy fehér BMW-s szándékosan a gázra lépett, hogy megakadályozza ezt a manővert.
Amikor kitettem az indexemet, a mögöttem jövő fehér autós azonnal dudálva a gázra lépett, majd folyamatosan nyomta a dudát
– írta a videó beküldője.
Innentől teljesen abszurddá vált a történet, ugyanis emiatt a sofőr egy ideig két sáv között haladt, hiszen nem tudta, hogy mire készül az agresszív autós. Pár méter sávszédelgés után az elkövető mutogatva megelőzte a nőt, bevágott elé, majd hirtelen megállt.
Kipattant a kocsijából majd magából kikelve üvöltözött a szabályosan közlekedővel.
Üvöltve felém rohant, szidalmazott, leköpte az ablakot, a telefonjával hadonászott, a tükrömet valószínűleg csak azért nem törte le, mert jeleztem neki, hogy veszi a kamera
– számolt be az esetről a megijedt sofőr, aki hozzátette, hogy sok mindent látott már, de ilyet még sosem élt át az utakon.
A fenti történet is remek példa arra, hogy aki nem tud uralkodni az indulatain vezetés közben, az komoly veszélyt jelent másokra az utakon.
