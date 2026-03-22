Ukrán mesterlövészt küldene Orbán Viktorra egy tiszás aktivista
A Tisza brüsszeli pártcsaládja megerősítette rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt
A közlemény szerint Ukrajna védelme nem csupán egy regionális konfliktus kérdése, hanem közvetlenül összefügg Európa szabadságával és biztonságával. Az EPP úgy fogalmaz, hogy Ukrajna harca kulcsfontosságú az európai értékek – különösen a demokrácia és a jogállamiság – megőrzése szempontjából.
A pártcsalád ennek megfelelően ismételten hangsúlyozta „rendíthetetlen támogatását Kijev iránt”, ami nemcsak politikai szolidaritást jelent, hanem a jövőbeni együttműködés és segítségnyújtás fenntartását is.
Támogatás az EU-tagság felé vezető úton
Az állásfoglalás másik kulcseleme, hogy az EPP továbbra is támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseit. A dokumentum kiemeli, hogy az ország „tagsághoz vezető útját” a jövőben is segíteni kívánják, ugyanakkor hangsúlyozzák: a csatlakozás érdemalapon történik.
Ez azt jelenti, hogy Ukrajnának a háborús körülmények ellenére is fenn kell tartania a demokratikus intézményrendszer működését, biztosítania kell a politikai pluralizmust, valamint védenie kell a sajtószabadságot és a korrupcióellenes szervezetek függetlenségét.
A dokumentum számos más témát is érint: az EPP az Európai Unió globális szerepének erősítését és nagyobb önállóságát szorgalmazza. Támogatja a közös európai védelem fejlesztését és a döntéshozatal hatékonyabbá tételét. Aggodalmát fejezi ki a közel-keleti helyzet, különösen Irán és Libanon kapcsán. Kiemeli az energiaárak emelkedésének kezelését és a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésének szükségességét. Fontos célnak nevezi az európai gazdaság versenyképességének növelését és az egységes piac mélyítését.
Nyitókép: Tények archívum
