A Tisza brüsszeli pártcsaládja megerősítette rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt

A közlemény szerint Ukrajna védelme nem csupán egy regionális konfliktus kérdése, hanem közvetlenül összefügg Európa szabadságával és biztonságával. Az EPP úgy fogalmaz, hogy Ukrajna harca kulcsfontosságú az európai értékek – különösen a demokrácia és a jogállamiság – megőrzése szempontjából.

A pártcsalád ennek megfelelően ismételten hangsúlyozta „rendíthetetlen támogatását Kijev iránt”, ami nemcsak politikai szolidaritást jelent, hanem a jövőbeni együttműködés és segítségnyújtás fenntartását is.

Támogatás az EU-tagság felé vezető úton

Az állásfoglalás másik kulcseleme, hogy az EPP továbbra is támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseit. A dokumentum kiemeli, hogy az ország „tagsághoz vezető útját” a jövőben is segíteni kívánják, ugyanakkor hangsúlyozzák: a csatlakozás érdemalapon történik.

Ez azt jelenti, hogy Ukrajnának a háborús körülmények ellenére is fenn kell tartania a demokratikus intézményrendszer működését, biztosítania kell a politikai pluralizmust, valamint védenie kell a sajtószabadságot és a korrupcióellenes szervezetek függetlenségét.