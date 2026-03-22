A Tisza brüsszeli pártcsaládja megerősítette rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt

A Tisza brüsszeli pártcsaládja megerősítette rendíthetetlen támogatását Ukrajna iránt
Az Európai Néppárt (EPP) legutóbbi csúcstalálkozóján kiadott közleménye számos globális és európai kérdést érint, azonban a dokumentum egyik legfontosabb és politikailag legérzékenyebb üzenete Ukrajnával kapcsolatos. A pártcsalád – amelyhez a Tisza Párt is tartozik – egyértelműen és hangsúlyosan megerősítette: továbbra is rendíthetetlenül támogatja Kijevet, valamint Ukrajna európai uniós csatlakozásának folyamatát.
2026. március 22., vasárnap 08:10
A közlemény szerint Ukrajna védelme nem csupán egy regionális konfliktus kérdése, hanem közvetlenül összefügg Európa szabadságával és biztonságával. Az EPP úgy fogalmaz, hogy Ukrajna harca kulcsfontosságú az európai értékek – különösen a demokrácia és a jogállamiság – megőrzése szempontjából.

A pártcsalád ennek megfelelően ismételten hangsúlyozta „rendíthetetlen támogatását Kijev iránt”, ami nemcsak politikai szolidaritást jelent, hanem a jövőbeni együttműködés és segítségnyújtás fenntartását is.

Támogatás az EU-tagság felé vezető úton

Az állásfoglalás másik kulcseleme, hogy az EPP továbbra is támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozási törekvéseit. A dokumentum kiemeli, hogy az ország „tagsághoz vezető útját” a jövőben is segíteni kívánják, ugyanakkor hangsúlyozzák: a csatlakozás érdemalapon történik.

Ez azt jelenti, hogy Ukrajnának a háborús körülmények ellenére is fenn kell tartania a demokratikus intézményrendszer működését, biztosítania kell a politikai pluralizmust, valamint védenie kell a sajtószabadságot és a korrupcióellenes szervezetek függetlenségét.

A dokumentum számos más témát is érint: az EPP az Európai Unió globális szerepének erősítését és nagyobb önállóságát szorgalmazza. Támogatja a közös európai védelem fejlesztését és a döntéshozatal hatékonyabbá tételét. Aggodalmát fejezi ki a közel-keleti helyzet, különösen Irán és Libanon kapcsán. Kiemeli az energiaárak emelkedésének kezelését és a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésének szükségességét. Fontos célnak nevezi az európai gazdaság versenyképességének növelését és az egységes piac mélyítését.

