Halálos vonatgázolás Pincehelynél, elkerülhetetlen volt a tragédia

A tragédia szombat délután történt a Budapest–Pécs vasútvonalon, a Fejér vármegyét is érintő közlekedési útvonal pincehelyi szakaszán - számolt be róla a TEOL.

A MÁV információi szerint a Déli pályaudvarról 16.05-kor Pécsre indult Mecsek InterCity elütött egy embert.

A vonat vezetőjének elmondása szerint a pincehelyi vasútállomástól 500 méterre feküdt egy ember a síneken, de a vonattal már nem lehetett megállni

– tájékoztatta a hírlap munkatársait Farkas Kinga, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.