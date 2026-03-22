Titokban megházasodott a TV 2 sztárpárja - Fotók

A napokban egy Instagram-posztból derült ki, hogy A Kísértés 2025-ös évadának sztárjai, Török Tímea és Polics Máté egybekeltek. Méghozzá már fél évvel korábban.

A műsor után sokak számára egyértelmű volt: Timi és Máté kapcsolata kiállta a legkeményebb próbákat is. A páros szinte megingathatatlannak tűnt, így nem is volt kérdés, hogy közös jövőt terveznek. Ráadásul a műsor végén Máté meg is kérte kedvese kezét.

A házasok viszont csak nemrégiben tudatta rajongóikkal: még 2025. augusztusában összekötötték az életüket.



A szerelmesek számos gratulációt zsebeltek be követőiktől, akik ahogy a játékban, az életben is szurkolnak nekik.