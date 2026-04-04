Kerekesszékben jelent meg az egykori magyar sztáredző, hosszú ideje nem lehetett látni
Méltó módon emlékezett meg története legsikeresebb szereplésének 30. évfordulójáról a BVSC labdarúgó szakosztálya. A klub pénteki beszámolója szerint a Ferencváros elleni 1996-os bajnoki döntőt felelevenítendő vendégül hívták a IX. kerületiek három évtizeddel ezelőtti csapatát a Szőnyi úti stadionba egy gálamérkőzésre.
A zuglóiak mindmáig legkiemelkedőbb idényében Egervári Sándor irányította az együttest. A magyar futball ikonikus alakja az 1996-os ezüstérem után kétszer az MTK-val, egyszer pedig a Dunaferr alakulatával meg is nyerte az NB I-et, edzői pályájának csúcsa pedig az volt, amikor 2010 és 2013 között a magyar válogatott szövetségi kapitányaként tevékenykedhetett.
Természetesen Egervári Sándort is meghívták a gálameccsre, ő pedig ki is látogatott, ami azért óriási szó, mert a tréner 2018-ban agyvérzést kapott, fél oldala lebénult, állapota azóta stagnál, és csak nagyon ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt. A 75 éves szakember kerekesszékben gurult ki a BVSC-pálya kispadja mellé, amiért hatalmas tapsot kapott.
Végül a találkozó 1-1-es döntetlennel zárult, de vélhetően senkinek sem az eredményről marad emlékezetes az újraélt bajnoki finálé.
