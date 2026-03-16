Megrázó titkok a csillogás mögött: megszólalt Britney Spears egykori bizalmasa

Meglepő és sokszor szívszorító részleteket osztott meg Britney Spears életéről egykori sminkese. A BILD hétfői beszámolója szerint Julianne Kaye, aki a 2000-es évek elején dolgozott együtt az énekesnővel, most a kulisszák mögötti valóságról beszélt.

Kaye a fiatal Britney Spears mellett dolgozott a világsikert hozó években, sőt egy időben együtt is éltek a turnék alatt. Elmondása szerint az énekesnő kezdetben energikus, kedves és rendkívül közvetlen volt. A gyorsan jött világhír azonban hatalmas nyomást helyezett rá. Spears gyakran érezte úgy, hogy egy olyan életben ragadt, amelyet valójában nem ő választott.

Ez elég depresszióssá tette. Gyakran sírt és azt mondta: Normális akarok lenni

- emlékezett vissza Kaye a nehéz pillanatokra.