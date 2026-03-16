Megható pillanat: sosem látott fotóval idézte fel édesanyját Vilmos herceg

Megható pillanat: sosem látott fotóval idézte fel édesanyját Vilmos herceg
Anyák napján osztotta meg a különleges gyermekkori képet.
2026. március 16., hétfő 17:37
Szívmelengető módon emlékezett meg édesanyjáról az Egyesült Királyságban tartott anyák napja alkalmából Vilmos herceg. A brit trónörökös a walesi hercegi pár hivatalos Instagram-oldalán osztott meg egy régi fényképet.

A felvételen a kis Vilmos látható édesanyjával, a 1997-ben tragikusan elhunyt Diana hercegnével. A fotón a hercegné mosolyogva áll fia mellett, egy meghitt, családi pillanatot megörökítve.

Édesanyámra emlékezem ma és mindennap. Gondolok mindazokra, akik emlékeznek ma valakire, akit szeretnek. Boldog anyák napját

-    írta posztjához Vilmos herceg.

Az Egyesült Királyságban idén március 15-én tartották az anyák napját, amely sokak számára az emlékezésről is szól. Vilmos herceg posztja különösen megható volt, hiszen Diana hercegné halála óta évtizedek teltek el, ám emléke a királyi családban és az emberek szívében is örökké él.

Nyitókép: A walesi hercegi pár hivatalos Instagram-oldala
 

