Megható pillanat: sosem látott fotóval idézte fel édesanyját Vilmos herceg
Szívmelengető módon emlékezett meg édesanyjáról az Egyesült Királyságban tartott anyák napja alkalmából Vilmos herceg. A brit trónörökös a walesi hercegi pár hivatalos Instagram-oldalán osztott meg egy régi fényképet.
A felvételen a kis Vilmos látható édesanyjával, a 1997-ben tragikusan elhunyt Diana hercegnével. A fotón a hercegné mosolyogva áll fia mellett, egy meghitt, családi pillanatot megörökítve.
Édesanyámra emlékezem ma és mindennap. Gondolok mindazokra, akik emlékeznek ma valakire, akit szeretnek. Boldog anyák napját
- írta posztjához Vilmos herceg.
Az Egyesült Királyságban idén március 15-én tartották az anyák napját, amely sokak számára az emlékezésről is szól. Vilmos herceg posztja különösen megható volt, hiszen Diana hercegné halála óta évtizedek teltek el, ám emléke a királyi családban és az emberek szívében is örökké él.
Nyitókép: A walesi hercegi pár hivatalos Instagram-oldala
+Ez is érdekelheti
Megrendítő sorokkal jelentkezett Leslie Mandoki – ezt üzente március 15-én
Könnyekben tört ki Fekete Pákó, nem bírta tovább
Elhúzta előttünk a mézesmadzagot a tavasz, lelombozó előrejelzés érkezett
Kis Grófo: Hajrá, Orbán Viktor!
Háború vagy béke? Kis Grófo üzent a választások előtt
Kórházból jelentkezett Galla Miklós – fontos hírt osztott meg állapotáról
Történelmi pillanat Rúzsa Magdi életében – így reagált a hatalmas elismerésre
Rátalált a szerelem Kóbor János lányára, mutatjuk, ki rabolta el a szívét
Gönczi Gábor a Békemenetről: ,,Mi így mondunk köszönetet a magyar kormánynak"
Pápai Joci: ,,Orbán Viktor a világ legjobb politikusa"
Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat