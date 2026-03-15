Kis Grófo: Hajrá, Orbán Viktor!

Orbán Viktor és Kis Grófo
Kis Grófo is részt vesz a Békemeneten – derül ki Orbán Viktor legfrissebb közösségi bejegyzéséből. A miniszterelnök egy videót is megosztott, amelyben a mulatós sztár a menet éléről jelentkezik be.
2026. március 15., vasárnap 13:31
Frissítve: 2026. március 15., vasárnap 13:33
A Békemenetről posztolt videót Orbán Viktor, amelyben Kis Grófo is megszólal. A zenész a felvételen azt mondja: szerinte ez lesz a valaha volt legnagyobb Békemenet.

A miniszterelnök egy videót osztott meg, amelyben a mulatós énekes a menet éléről jelentkezett be.

Kis Grófo is a menet élén. Köszönjük! Hamarosan kezdünk, kövessétek, figyeljétek. Hajrá, magyarok!

– írta a kormányfő a posztban. A videóban Kis Grófo a kamerához fordulva azt mondja:

Sziasztok! Itt vagyok én is a Békemeneten. Ez a valaha volt legnagyobb Békemenet. Hajrá, Magyarország! Hajrá, Orbán Viktor!

 

A zenész a tv2-nek is nyilatkozott, kijelentette, mi békepártiak vagyunk, a béke üzenetét szeretnénk átadni nemcsak Magyarországnak, hanem a világnak.

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook oldala

 

