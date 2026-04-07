2026. április 08. szerda, Herman
10°C Budapest
donald trump
j.d. vance
orbán viktor

Videó: Donald Trump élőben üzent Budapestre: teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort

Különleges pillanatnak lehettek tanúi a résztvevők a Magyar–Amerikai Barátság Napján az MTK Sportparkban kedden: J. D. Vance telefonon kapcsolta a helyszínre Donald Trump amerikai elnököt, aki élőben szólt a tömeghez.
2026. április 07., kedd 18:49
Vágólapra másolva!

Az amerikai elnök teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt, és elismerően beszélt a magyarokról is.

Trump úgy fogalmazott, hogy „nagyon nagy híve Orbán Viktornak”, és megtiszteltetés számára, hogy a magyar emberekhez szólhat. Hozzátette, hogy rendkívül lelkes és fantasztikus nemzetnek tartja a magyarokat, majd hangsúlyozta:
szerinte Magyarországot egy olyan vezető irányítja, aki „erősen és jól tartotta az országot”, és ennek köszönhető, hogy az ország elkerülte azokat a problémákat, amelyek sok más államot sújtanak.

Az amerikai elnök arra is kitért, hogy ezek a nehézségek – utalva a migrációra – olyan országokban jelentkeztek, amelyek „hagyták, hogy elárasszák őket a bevándorlók”. Ezzel szemben – mint mondta – Magyarország Orbán Viktor politikájának köszönhetően meg tudta őrizni stabilitását.

Trump azt is kiemelte, hogy a magyar miniszterelnökre jelentős nemzetközi nyomás nehezedik, ezért külön is sok sikert kívánt neki és a magyar embereknek. Üzenetében jelezte: fontosnak tartja, hogy a magyarok kitartsanak saját döntéseik és politikájuk mellett.

Nyitókép: MTI

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra