Videó: Donald Trump élőben üzent Budapestre: teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort
Az amerikai elnök teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt, és elismerően beszélt a magyarokról is.
Trump úgy fogalmazott, hogy „nagyon nagy híve Orbán Viktornak”, és megtiszteltetés számára, hogy a magyar emberekhez szólhat. Hozzátette, hogy rendkívül lelkes és fantasztikus nemzetnek tartja a magyarokat, majd hangsúlyozta:
szerinte Magyarországot egy olyan vezető irányítja, aki „erősen és jól tartotta az országot”, és ennek köszönhető, hogy az ország elkerülte azokat a problémákat, amelyek sok más államot sújtanak.
Az amerikai elnök arra is kitért, hogy ezek a nehézségek – utalva a migrációra – olyan országokban jelentkeztek, amelyek „hagyták, hogy elárasszák őket a bevándorlók”. Ezzel szemben – mint mondta – Magyarország Orbán Viktor politikájának köszönhetően meg tudta őrizni stabilitását.
Trump azt is kiemelte, hogy a magyar miniszterelnökre jelentős nemzetközi nyomás nehezedik, ezért külön is sok sikert kívánt neki és a magyar embereknek. Üzenetében jelezte: fontosnak tartja, hogy a magyarok kitartsanak saját döntéseik és politikájuk mellett.
