Gyújtogattak, rongáltak, tomboltak a tiszások a Rendszerbontó Nagykoncert után
A Tisza Párt szimpatizánsai közül többen nem bírták türtőztetni magukat a péntek esti, Hősök terén rendezett Rendszerbontó Nagykoncerten után: volt, aki plakátot rongált, volt, aki gyújtogatott.
2026. április 11., szombat 09:08
Pénteken tartották a Hősök terén a Puzsér Róberték által szervezett Rendszerbontó Nagykoncertet, amelyen fellépett többek között Krúbi, Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Dzsúdló is. A zenészek mellett Szabó Bence volt rendőrszázados és Pálinkás Szilveszter, a honvédség századosa is színpadra lépett, azonban a Tisza Párt szimpatizánsai előtt tartott rendezvény legemlékezetesebb alakítása vélhetően Eckü, a Hősök rappere nevéhez fűződik, aki a nemi szervét fogdosva üzent Gulyás Gergelynek, hogy rárakja a heréjét a fejére – írta az Index.

A Tisza Párt szimpatizánsai romboltak és gyújtogattak

A koncertet a Szózat eléneklésével zárták, és körülbelül 23 órakor lett vége az előadásoknak. A tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ahol nem tudták türtőztetni magukat, 

  • többen randalírozni kezdtek, 
  • a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták, 
  • a letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott, 

amelyet végül a rendőrök oltottak el. A Mi Hazánk Mozgalom plakátjait többnyire csak leszaggatták a helyükről, majd összetépték azokat.

 

