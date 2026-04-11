Gyújtogattak, rongáltak, tomboltak a tiszások a Rendszerbontó Nagykoncert után

Pénteken tartották a Hősök terén a Puzsér Róberték által szervezett Rendszerbontó Nagykoncertet, amelyen fellépett többek között Krúbi, Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Dzsúdló is. A zenészek mellett Szabó Bence volt rendőrszázados és Pálinkás Szilveszter, a honvédség századosa is színpadra lépett, azonban a Tisza Párt szimpatizánsai előtt tartott rendezvény legemlékezetesebb alakítása vélhetően Eckü, a Hősök rappere nevéhez fűződik, aki a nemi szervét fogdosva üzent Gulyás Gergelynek, hogy rárakja a heréjét a fejére – írta az Index.

A Tisza Párt szimpatizánsai romboltak és gyújtogattak

A koncertet a Szózat eléneklésével zárták, és körülbelül 23 órakor lett vége az előadásoknak. A tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ahol nem tudták türtőztetni magukat,