Lesújtó fotók: Így néz ki most Budapest egyik ékköve

Pénteken tartották a Hősök terén a Puzsér Róberték által szervezett Rendszerbontó Nagykoncertet, amelyen fellépett többek között Krúbi, Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Dzsúdló is. A Tisza Párt szimpatizánsai közül többen nem bírták türtőztetni magukat a rendezvényen és azt követően: volt, aki azzal mutatta meg a tiszás kultúra áradását, hogy levizelte a Fidesz székházát, volt, aki plakátot rongált, volt, aki gyújtogatott. Azonban a legmegbotránkoztatóbb alakítás Eckü, a Hősök rappere nevéhez fűződik, aki a nemi szervét fogdosva üzent Gulyás Gergelynek, hogy rárakja a heréjét a fejére.
A Tisza Párt kulturális áradása nemcsak a botrányokban, de a szeméthegyekben is megmutatkozott
A rapper botrányos jelenetére rengeteg reakció érkezett politikusok és civil kommentelők részéről. Sokan csak egyszerűen csak felháborítónak és undorítónak nevezték Eckü tettét.
- Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője: „Ha olyan „kultúra” szülné a hatalmat, ahol normális ami ezen a színpadon zajlott gyerekek előtt, nyilvánosan, akkor nem valaminek van vége, hanem mindennek...”
- Orbán Balázs, a miniszterelnök kommunikációs igazgatója: „Kik ezek?! A mi országunk nem ilyen. Védjük meg Magyarországot!”
- Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára: „Tessék választani”.
- Vitályos Eszter, kormányszóvivő: „Ők a »hősök«? Ez a tiszás szeretetország, hogy kiskorúak előtt a nemiszervüket mutogatják a színpadon? Ez a tiszás gyermekvédelem?"
- Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: „Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék!"
A koncertet a Szózat eléneklésével zárták, és körülbelül 23 órakor lett vége az előadásoknak. A tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ahol nem tudták türtőztetni magukat,
- többen randalírozni kezdtek,
- a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták,
- a letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott,
amelyet végül a rendőrök oltottak el. A Mi Hazánk Mozgalom plakátjait többnyire csak leszaggatták a helyükről, majd összetépték azokat.
Az igazi döbbenet azokat fogadta, akik szombaton kora reggel a Hősök terére látogattak ki. A Tisza szimpatizánzai a nagy rendszerbontásuk alkalmával elképesztő méretű szeméthegyeket hagytak maguk után. Mint egy arra járó megjegyezte: „Árad a tiszás kultúra..."
