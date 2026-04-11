Lesújtó fotók: Így néz ki most Budapest egyik ékköve

A Puzsér Róbert által szervezett Rendszerbontó Nagykoncerten részt vevő közönség nem sokban különbözött a botrányaikról elhíresült fellépőktől. A Tisza Párt szimpatizánsai őrjöngve tapsoltak Eckü heremutogatásának, majd többen megrongálták és felgyújtották a Fidesz plakátjait, és a Hősök terén hatalmas szeméthegyet hagytak.
2026. április 11., szombat 11:07
Frissítve: 2026. április 11., szombat 11:10
Pénteken tartották a Hősök terén a Puzsér Róberték által szervezett Rendszerbontó Nagykoncertet, amelyen fellépett többek között Krúbi, Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Dzsúdló is. A Tisza Párt szimpatizánsai közül többen nem bírták türtőztetni magukat a rendezvényen és azt követően: volt, aki azzal mutatta meg a tiszás kultúra áradását, hogy levizelte a Fidesz székházát, volt, aki plakátot rongált, volt, aki gyújtogatott. Azonban a legmegbotránkoztatóbb  alakítás Eckü, a Hősök rappere nevéhez fűződik, aki a nemi szervét fogdosva üzent Gulyás Gergelynek, hogy rárakja a heréjét a fejére.

A Tisza Párt szimpatizánsai sokféle módon igazolták, hogy árad a tiszás kultúra
Fotó: Tények.hu

A Tisza Párt kulturális áradása nemcsak a botrányokban, de a szeméthegyekben is megmutatkozott

A rapper botrányos jelenetére rengeteg reakció érkezett politikusok és civil kommentelők részéről. Sokan csak egyszerűen csak felháborítónak és undorítónak nevezték Eckü tettét. 

  • Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője: „Ha olyan „kultúra” szülné a hatalmat, ahol normális ami ezen a színpadon zajlott gyerekek előtt, nyilvánosan, akkor nem valaminek van vége, hanem mindennek...”
  • Orbán Balázs, a miniszterelnök kommunikációs igazgatója: „Kik ezek?! A mi országunk nem ilyen. Védjük meg Magyarországot!”
  • Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára: „Tessék választani”.
  • Vitályos Eszter, kormányszóvivő: „Ők a »hősök«? Ez a tiszás szeretetország, hogy kiskorúak előtt a nemiszervüket mutogatják a színpadon? Ez a tiszás gyermekvédelem?"
  • Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: „Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék!"

A koncertet a Szózat eléneklésével zárták, és körülbelül 23 órakor lett vége az előadásoknak. A tömeg egy része az Andrássy úton távozott, ahol nem tudták türtőztetni magukat,

  • többen randalírozni kezdtek, 
  • a villanyoszlopokon lévő plakátokat is megrongálták, 
  • a letépett fideszes plakátokból pár tucat tüntető tüzet gyújtott, 

amelyet végül a rendőrök oltottak el. A Mi Hazánk Mozgalom plakátjait többnyire csak leszaggatták a helyükről, majd összetépték azokat.

Az igazi döbbenet azokat fogadta, akik szombaton kora reggel a Hősök terére látogattak ki. A Tisza szimpatizánzai a nagy rendszerbontásuk alkalmával elképesztő méretű szeméthegyeket hagytak maguk után. Mint egy arra járó megjegyezte: „Árad a tiszás kultúra..."

Ma reggeli kép a Hősök teréről
Fotó: Tények.hu


 

Nyitókép: Tények.hu

