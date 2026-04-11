Lesújtó fotók: Így néz ki most Budapest egyik ékköve

Pénteken tartották a Hősök terén a Puzsér Róberték által szervezett Rendszerbontó Nagykoncertet, amelyen fellépett többek között Krúbi, Azahriah, Beton.Hofi, Quimby és Dzsúdló is. A Tisza Párt szimpatizánsai közül többen nem bírták türtőztetni magukat a rendezvényen és azt követően: volt, aki azzal mutatta meg a tiszás kultúra áradását, hogy levizelte a Fidesz székházát, volt, aki plakátot rongált, volt, aki gyújtogatott. Azonban a legmegbotránkoztatóbb alakítás Eckü, a Hősök rappere nevéhez fűződik, aki a nemi szervét fogdosva üzent Gulyás Gergelynek, hogy rárakja a heréjét a fejére.

A Tisza Párt szimpatizánsai sokféle módon igazolták, hogy árad a tiszás kultúra

Fotó: Tények.hu

A Tisza Párt kulturális áradása nemcsak a botrányokban, de a szeméthegyekben is megmutatkozott

A rapper botrányos jelenetére rengeteg reakció érkezett politikusok és civil kommentelők részéről. Sokan csak egyszerűen csak felháborítónak és undorítónak nevezték Eckü tettét.