Orbán Viktor melletti kiállásra buzdít a német médiaszakember
Peter Hahne egy igazi nagyágyúnak számít Németországban, miután éveken át a ZDF esti hírmoderátor volt a főhíradóban. A német médiaszakember egy videót juttatott el Bauer Bencének, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójának, melyben egy pillanatig sem titkolta, az ő kedvenc politikusa nem más, mint Orbán Viktor. Peter Hahne arról is beszélt, hogy mit gondol az aktuális Németországról és véleménye szerint kinek kellene a magyarországi választásokat megnyernie.
Orbán Viktor, Európa bástyája a brüsszeli vezetés ellen
A német ZDF egykori hírmoderátora úgy véli, nagy tévedésben vannak azok a németek vagy más európai országbeliek, akik úgy gondolják, be kell avatkozniuk más országok választásaiba. Határozottan ellenzi, sőt, ahogy mondja, szégyelli a magyar miniszterelnök elleni uszítást. AzEU ideológusainak a fejére olvassa, amiért olyanokkal riogatják a magyarokat, hogyha Orbán Viktor nyeri a választásokat április 12-én, akkor
- nem kapnak több pénzt,
- elveszítik a szavazati jogukat.
A német médiaszakember azt kéri a magyar emberektől, hogy ne üljenek fel ezeknek, ne hagyják magukat zsarolni. Peter Hahne kijelentette,
szüksége van Európának és Magyarországnak Orbán Viktorra, aki Európa igazi bástyája a brüsszeli politika ellen,
aki képes megvédeni a keresztény értékeket az Unió eredeti alapokmánya alapján. Állítja, ha az orbáni vonal eltűnik, akkor még több uszítás marad Európa számára, melynek keresztény alapjai összeomlanak.
Orbán Viktor az európai határőr a tömeges iszlám bevándorlás ellen
– fogalmazott a német ZDF egykori hírmoderátora, aki hozzátette, erre gondoljon mindenki, aki elmegy április 12-én szavazni.
Nyitókép: MTI
