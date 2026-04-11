orbán viktor
európa
keresztény érték
peter hahne
kiállás

Orbán Viktor melletti kiállásra buzdít a német médiaszakember

Orbán Viktor szerint Szabó Bence nem hős, hanem egy megvezetett ember
Újabb Európából érkező támogatói videót osztott meg Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Ebben az Orbán Viktor melletti kiállásra buzdítja a magyarokat Peter Hahne, a ZDF főhíradójának egykori hírmoderátora. A német médiaszakember szerint a magyar miniszterelnök képviseli az Európai Unió igazi, keresztény alapelveit.
2026. április 11., szombat 12:41
Peter Hahne egy igazi nagyágyúnak számít Németországban, miután éveken át a ZDF esti hírmoderátor volt a főhíradóban. A német médiaszakember egy videót juttatott el Bauer Bencének, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójának, melyben egy pillanatig sem titkolta, az ő kedvenc politikusa nem más, mint Orbán Viktor. Peter Hahne arról is beszélt, hogy mit gondol az aktuális Németországról és véleménye szerint kinek kellene a magyarországi választásokat megnyernie.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának nagykanizsai állomásán, az Erzsébet téren 2026. március 24-én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor, Európa bástyája a brüsszeli vezetés ellen

A német ZDF egykori hírmoderátora úgy véli, nagy tévedésben vannak azok a németek vagy más európai országbeliek, akik úgy gondolják, be kell avatkozniuk más országok választásaiba. Határozottan ellenzi, sőt, ahogy mondja, szégyelli a magyar miniszterelnök elleni uszítást. AzEU ideológusainak a fejére olvassa, amiért olyanokkal riogatják a magyarokat, hogyha Orbán Viktor nyeri a választásokat április 12-én, akkor

  • nem kapnak több pénzt,
  • elveszítik a szavazati jogukat.

A német médiaszakember azt kéri a magyar emberektől, hogy ne üljenek fel ezeknek, ne hagyják magukat zsarolni. Peter Hahne kijelentette,

szüksége van Európának és Magyarországnak Orbán Viktorra, aki Európa igazi bástyája a brüsszeli politika ellen,

aki képes megvédeni a keresztény értékeket az Unió eredeti alapokmánya alapján. Állítja, ha az orbáni vonal eltűnik, akkor még több uszítás marad Európa számára, melynek keresztény alapjai összeomlanak.

Orbán Viktor az európai határőr a tömeges iszlám bevándorlás ellen

– fogalmazott a német ZDF egykori hírmoderátora, aki hozzátette, erre gondoljon mindenki, aki elmegy április 12-én szavazni.

