Orbán Viktor: Vasárnap sorsot választunk a hazánknak, nemzeti egységet hirdetünk!

Vasárnap választunk, nem csak kormányt, sorsot a hazának – jelentette ki péntek reggeli videójában Orbán Viktor. Emlékeztetett: 16 év alatt stabil országot építettünk, együtt. – Hazaküldtük az IMF-et, egymillió új munkahelyet hoztunk létre. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat. Kerítést építettünk és megállítottuk a migrációt – mondta a miniszterelnök.

– Mindezt, amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük – jelentette ki a kormányfő.

– A világban dúló háborúk mellett energia és pénzügyi háborúk kopogtatnak Magyarország kapuján. Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat – fogalmazott Orbán Viktor.

Idehozták a külföldi titkosszolgálatokat, és koholt vádakkal már most választási csalást kiáltanak. Tüntetést és balhét szerveznek már most. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. Hozzátette: ez nem a széthúzás, a harag, és nem a gyűlölködés ideje. Mint fogalmazott, ők