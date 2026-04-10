Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
Orbán Viktor: Vasárnap sorsot választunk a hazánknak, nemzeti egységet hirdetünk!
Vasárnap választunk, nem csak kormányt, sorsot a hazának – jelentette ki péntek reggeli videójában Orbán Viktor. Emlékeztetett: 16 év alatt stabil országot építettünk, együtt. – Hazaküldtük az IMF-et, egymillió új munkahelyet hoztunk létre. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat. Kerítést építettünk és megállítottuk a migrációt – mondta a miniszterelnök.
– Mindezt, amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük – jelentette ki a kormányfő.
– A világban dúló háborúk mellett energia és pénzügyi háborúk kopogtatnak Magyarország kapuján. Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat – fogalmazott Orbán Viktor.
Idehozták a külföldi titkosszolgálatokat, és koholt vádakkal már most választási csalást kiáltanak. Tüntetést és balhét szerveznek már most. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. Hozzátette: ez nem a széthúzás, a harag, és nem a gyűlölködés ideje. Mint fogalmazott, ők
nemzeti egységet hirdetnek.
Arra kérte a nézőket, mondják el ismerőseiknek, mi a választás valódi tétje.
Véghajrában a kampány, két helyszínen találkozhatunk még Orbán Viktorral
Az országgyűlési választás előtt sem tart pihenőt a miniszterelnök, még két helyszínre látogat el: péntek délután Székesfehérváron tart fórumot, szombaton este hét órakor pedig Budapesten, a Szentháromság téren zárja a kampányt.
Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
