2026. április 10. péntek
Orbán Viktor: Vasárnap sorsot választunk a hazánknak, nemzeti egységet hirdetünk!

Az ellenzék már a választás előtt balhét hirdet: ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. Orbán Viktor péntek reggel mozgósító üzenetet küldött a magyaroknak, mert mint fogalmazott: Amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük.
2026. április 10., péntek 07:41
Frissítve: 2026. április 10., péntek 07:48
Vasárnap választunk, nem csak kormányt, sorsot a hazának jelentette ki péntek reggeli videójában Orbán Viktor. Emlékeztetett: 16 év alatt stabil országot építettünk, együtt. Hazaküldtük az IMF-et, egymillió új munkahelyet hoztunk létre. Bevezettük a 13. és 14. havi nyugdíjat. Kerítést építettünk és megállítottuk a migrációt mondta a miniszterelnök. 

Mindezt, amit együtt felépítettünk, most elveszíthetjük jelentette ki a kormányfő. 

A világban dúló háborúk mellett energia és pénzügyi háborúk kopogtatnak Magyarország kapuján. Ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat – fogalmazott Orbán Viktor. 

Idehozták a külföldi titkosszolgálatokat, és koholt vádakkal már most választási csalást kiáltanak. Tüntetést és balhét szerveznek már most. Ez egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését. Hozzátette: ez nem a széthúzás, a harag, és nem a gyűlölködés ideje. Mint fogalmazott, ők 

nemzeti egységet hirdetnek.

Arra kérte a nézőket, mondják el ismerőseiknek, mi a választás valódi tétje.

 

Véghajrában a kampány, két helyszínen találkozhatunk még Orbán Viktorral

Az országgyűlési választás előtt sem tart pihenőt a miniszterelnök, még két helyszínre látogat el: péntek délután Székesfehérváron tart fórumot, szombaton este hét órakor pedig Budapesten, a Szentháromság téren zárja a kampányt. 

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

