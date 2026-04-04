Orbán Viktor: Azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán hangsúlyozta: Európában kritikus állapotok alakulnak ki, és egy súlyos energiaválság közeledik, ráadásul egyre gyorsuló ütemben.
Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. A veszély közvetlen, és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Minden egyes nap számít – emelte ki.
Orbán Viktor szerint a Tisza energiaterveinek a kukában a helye
A kormányfő egyértelművé tette: Magyarország álláspontja szerint azonnali lépésekre van szükség. Ennek részeként azt követelik, hogy
Brüsszel haladéktalanul függessze fel az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat.
Brüsszelnek Zelenszkij elnököt rá kell kényszerítenie, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket. Azokat a terveket pedig vissza kell utasítani és el kell vetni, amelyek azt javasolják, hogy váljunk le az orosz energiáról, és álljunk át a drágább és a családok számára megfizethetetlen brüsszeli energiapolitikára – tette hozzá.
A miniszterelnök úgy fogalmazott,
a Tisza Párt energiaátállási terve elfogadhatatlan.
A Tisza energiaátállási tervének a kukában a helye, mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége – összegezte Orbán Viktor.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
