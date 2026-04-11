Orbán Balázs: Amerikai képviselők kérik számon a magyarellenes Brüsszelt
A levélben Chris Smith és Andy Harris republikánus képviselők keményen bírálták az Európai Bizottságot, amiért szerintük példátlan és antidemokratikus módon avatkozik be Magyarország választási folyamatába. Orbán Balázs a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében kiemeli, mindez azt jelenti, hogy Brüsszel fejezze be a magyar választásokba való beavatkozását.
Orbán Balázs szerint ez kemény figyelmeztetés Brüsszelnek
A miniszterelnök politikai főigazgatója a teljes levelet lehozza a posztja egyik hozzászólásában – magyarul és angolul egyaránt –, így minden követője pontosan értesülhet a kőkemény amerikai vélemény minden soráról. Ebben a két republikánus képviselő kifejti, hogy az uniós intézmények lépései komoly aggályokat vetnek fel azzal kapcsolatban, hol húzódik a határ az uniós felügyelet és a politikai beavatkozás között. Különösen azt kifogásolják, hogy
- Brüsszel pénzügyi nyomást gyakorol Magyarországra, például források visszatartásával, annak érdekében,
- hogy a magyar választópolgárok a Bizottság által preferált politikai irányt támogassák.
A levél szerint legalább 5 kérdésükre választ várnak egy szakmai találkozó alkalmával:
- Biztosít-e a Bizottság átfogó és átlátható nyilvános elszámolást a Magyarországon működő médiához, NGO-khoz és civil szervezetekhez 2024 januárja óta kapcsolódó uniós finanszírozásról, beleértve a forrásokat, kiválasztási kritériumokat, kifizetett összegeket és a pártpolitikai felhasználást kizáró garanciákat?
- Nyilvánosságra hozza-e a Bizottság, milyen kritériumok alapján értékeli, hogy az uniós finanszírozás – akár szándékoltan, akár nem – befolyásolhatja-e a tagállami választási diskurzust?
- Biztosít-e átláthatóságot a Bizottság a DSA alkalmazása során hozott intézkedéseiről, amelyek hatással lehetnek a politikai tartalmakra és a közéleti vitákra Magyarországon, valamint arról, hogy ezek a lépések nézetsemleges és politikailag pártatlan módon kerülnek-e alkalmazásra?
- Miként értékeli és kezeli a Bizottság annak kockázatát, hogy a platformokra nehezedő szabályozási nyomás jogszerű politikai vélemények elnyomásához vezethet, különösen választási időszakban?
- Az Article 7 procedure és az európai parlamenti jelentések fényében milyen lépéseket tesz a Bizottság annak érdekében, hogy kommunikációja és végrehajtási tevékenysége ne keltsen politikai részrehajlás vagy intézményi beavatkozás látszatát a választások idején?
Ugyancsak választ várnak arra, hogy: miért alkalmaznak pénzügyi eszközöket politikai nyomásgyakorlásra Magyarországgal szemben, milyen módon támogatnak uniós forrásokból kormánykritikus médiát és szervezeteket, valamint hogyan avatkoznak be a választásokba a digitális tér cenzúrázásán keresztül.
Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt
„Kire bízzuk a gyermekeinket?” – üzenet érkezett az édesanyákhoz
Tarol a Fidesz-busz: Orbán Viktor egymillió kézfogás akciója a digitális térben is veri Magyar Pétert
Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak
Menczer: ez a tét a vasárnapi választáson!
Hidvéghi: a kormány elutasítja az Európai Bizottság beavatkozását a magyarországi választásokba
Fidesz: a Demokrácia Központ fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról
Megtörte a csendet Varga Judit: „Én a békére szavazok, nem a háborúra”
Orbán Viktor: Fel, győzelemre!
Magyar Péter újabb hazugságaiból már a tiszásoknak is elegük van
Dömötör Csaba: amerikai republikánus képviselők kritizálják az Európai Bizottság beavatkozását a magyar választásokba