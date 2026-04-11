2026. április 11. szombat, Leó, Szaniszló
Orbán Balázs: Amerikai képviselők kérik számon a magyarellenes Brüsszelt

Két amerikai kongresszusi képviselő nyílt levélben fordult az Európai Bizottsághoz és annak elnökéhez, Ursula von der Leyenhez, amelyben súlyos kérdéseket fogalmaztak meg a magyarországi választásokkal kapcsolatban. Orbán Balázs legújabb közösségi oldalán megosztott posztjában kiemelte, mindez azt jelenti, hogy Brüsszel fejezze be a magyar választásokba való beavatkozását.
2026. április 11., szombat 12:42
A levélben Chris Smith és Andy Harris republikánus képviselők keményen bírálták az Európai Bizottságot, amiért szerintük példátlan és antidemokratikus módon avatkozik be Magyarország választási folyamatába. Orbán Balázs a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében kiemeli, mindez azt jelenti, hogy Brüsszel fejezze be a magyar választásokba való beavatkozását.

Az amerikai republikánus képviselők levele Ursula von der Leyennek, melyet Orbán Balázs is nyilvánosságra hozott
Orbán Balázs szerint ez kemény figyelmeztetés Brüsszelnek

A miniszterelnök politikai főigazgatója a teljes levelet lehozza a posztja egyik hozzászólásában – magyarul és angolul egyaránt –, így minden követője pontosan értesülhet a kőkemény amerikai vélemény minden soráról. Ebben a két republikánus képviselő kifejti, hogy az uniós intézmények lépései komoly aggályokat vetnek fel azzal kapcsolatban, hol húzódik a határ az uniós felügyelet és a politikai beavatkozás között. Különösen azt kifogásolják, hogy 

  • Brüsszel pénzügyi nyomást gyakorol Magyarországra, például források visszatartásával, annak érdekében, 
  • hogy a magyar választópolgárok a Bizottság által preferált politikai irányt támogassák.

A levél szerint legalább 5 kérdésükre választ várnak egy szakmai találkozó alkalmával:

  1. Biztosít-e a Bizottság átfogó és átlátható nyilvános elszámolást a Magyarországon működő médiához, NGO-khoz és civil szervezetekhez 2024 januárja óta kapcsolódó uniós finanszírozásról, beleértve a forrásokat, kiválasztási kritériumokat, kifizetett összegeket és a pártpolitikai felhasználást kizáró garanciákat?
  2. Nyilvánosságra hozza-e a Bizottság, milyen kritériumok alapján értékeli, hogy az uniós finanszírozás – akár szándékoltan, akár nem – befolyásolhatja-e a tagállami választási diskurzust?
  3. Biztosít-e átláthatóságot a Bizottság a DSA alkalmazása során hozott intézkedéseiről, amelyek hatással lehetnek a politikai tartalmakra és a közéleti vitákra Magyarországon, valamint arról, hogy ezek a lépések nézetsemleges és politikailag pártatlan módon kerülnek-e alkalmazásra?
  4. Miként értékeli és kezeli a Bizottság annak kockázatát, hogy a platformokra nehezedő szabályozási nyomás jogszerű politikai vélemények elnyomásához vezethet, különösen választási időszakban?
  5. Az Article 7 procedure és az európai parlamenti jelentések fényében milyen lépéseket tesz a Bizottság annak érdekében, hogy kommunikációja és végrehajtási tevékenysége ne keltsen politikai részrehajlás vagy intézményi beavatkozás látszatát a választások idején?

Ugyancsak választ várnak arra, hogy: miért alkalmaznak pénzügyi eszközöket politikai nyomásgyakorlásra Magyarországgal szemben, milyen módon támogatnak uniós forrásokból kormánykritikus médiát és szervezeteket, valamint hogyan avatkoznak be a választásokba a digitális tér cenzúrázásán keresztül.

Nyitókép: Orbán Balázs Facebook-oldala

