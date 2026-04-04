Menczer Tamás: Brüsszel hosszú energiaválságra figyelmezteti Európát

Menczer Tamás közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy Brüsszel hosszú energiaválságra készíti fel Európát, miközben szerinte nem a valódi megoldásokat kínálja. Úgy fogalmazott, hogy amikor az energiáért felelős uniós biztos megszólal, „valójában Ursula von der Leyen beszél”, hiszen ő áll a döntések mögött.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a brüsszeli álláspont lényege, hogy „hosszú válságra kell felkészülnünk”, és az energiaárak tartósan magasak maradnak. Mint mondta, a legfrissebb nyilatkozatok alapján „a legrosszabb forgatókönyvekre kell felkészülnünk itt Európában”.

Menczer Tamás bírálta azokat a javaslatokat is, amelyeket Brüsszel szerinte a lakosság számára megfogalmaz. Ezek között említette, hogy „ne menj autóval”, vagy ha mégis, akkor „vedd fel a szomszédot”, illetve „menjetek lassabban”. Úgy véli, ezek nem jelentenek valódi megoldást a kialakult helyzetre.



Hangsúlyozta: Brüsszel egy fontos kérdésről nem beszél, mégpedig arról, hogy „az olcsó orosz energiát azonnal vissza kell engedni az európai piacra”, és az ehhez kapcsolódó szankciókat meg kellene szüntetni. Ezzel szemben – tette hozzá – az uniós vezetés azt az álláspontot képviseli, hogy „nem kell az orosz olaj és földgáz”, még akkor sem, ha ez magasabb árakat jelent az európai fogyasztóknak. Ez az irány tükröződik a Tisza energiaátállási tervében is Menczer Tamás szerint, amely azt jelentené, hogy „fizessenek többet az emberek az energiáért”. Ezzel szemben – hangsúlyozta – Orbán Viktor és a Fidesz álláspontja eltérő.