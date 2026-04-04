Lépni kell! – Európa energiabiztonsága túlélési üzemmódban van
Európa energiabiztonsága 2026 tavaszára az eddigi legsúlyosabb próbatétel elé került, hiszen a kontinens egyszerre kénytelen szembenézni a keleti ellátási útvonalak fizikai blokádjával és a közel-keleti importvonalak elvágásával is − számol be a Világgazdaság cikke alapján a Magyar Nemzet.
Az ukrajnai konfliktus eszkalációja és a környező országok geopolitikai döntései miatt a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték blokádja immár tartós állapottá vált, ami a közép-európai finomítókat – a magyar és szlovák létesítményeket – megfosztotta az évtizedek óta megszokott, stabil vezetékes forrástól.
Bár az Adria-vezetéken keresztül történtek próbálkozások a pótlásra, a kapacitások és a technikai korlátok miatt a finomítók csak részlegesen tudnak üzemelni.
Energiaválság: a gáztározók feltöltése rendkívül drága és bizonytalan folyamat lesz
Ezzel párhuzamosan az iráni háború kiszélesedése globális sokkot okozott. A Hormuzi-szoros lezárása – amelyen keresztül a világ kőolaj-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át – gyakorlatilag elvágta Európát az Öböl menti (szaúdi, emírségekbeli, katari) olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG)-szállítmányoktól. Mindezek eredményeként
Európa súlyos dízel- és kerozinhiánnyal néz szembe. Mivel a finomítói kapacitások a Barátság vezeték leállása miatt korlátozottak, a késztermékek behozatala pedig a Hormuzi-szoros miatt akadozik, az üzemanyagárak rekordszinteket értek el.
A repülőgép-üzemanyag hiánya miatt több országban már a polgári repülés korlátozását fontolgatják. S bár a téli fűtési szezon végén járunk, a tározók szintje aggasztóan alacsony. A katari LNG-szállítmányok kiesése miatt Európa most jellemzően az amerikai és norvég forrásokra, valamint afrikai szállításokra támaszkodhat. A 2026-os szokatlanul hideg tavasz tovább apasztja a készleteket, így a következő télre való felkészülés (a tározók feltöltése) rendkívül drága és bizonytalan folyamat lesz.
Mindezen körülmények együttes hatásaként Európa energiabiztonsága jelenleg túlélési üzemmódban van.
Ha a Hormuzi-szoros blokádja tartóssá válik, Európának drasztikus energetikai vésztervre kell átállnia, miközben az ipari termelés a magas költségek miatt súlyos versenyhátrányba kerül. Az energia már nem csupán piaci árucikk, hanem a legfontosabb nemzetbiztonsági kérdéssé vált, ahol a szállítási útvonalak védelme legalább annyira fontos, mint maga a kitermelés.
Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottságot
Az egyre inkább elharapódzó energiakrízisre reagálva Orbán Viktor miniszterelnök szombaton határozottan felszólította az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna azonnal hagyjon fel a Barátság kőolajvezeték blokkolásával.
Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti.
A veszély közvetlen, és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit – hangsúlyozta a kormányfő.
Nyitóképünk illusztráció: MTI
