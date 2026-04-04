Lépni kell! – Európa energiabiztonsága túlélési üzemmódban van

Európa energiabiztonsága 2026 tavaszára az eddigi legsúlyosabb próbatétel elé került, hiszen a kontinens egyszerre kénytelen szembenézni a keleti ellátási útvonalak fizikai blokádjával és a közel-keleti importvonalak elvágásával is − számol be a Világgazdaság cikke alapján a Magyar Nemzet.

Az ukrajnai konfliktus eszkalációja és a környező országok geopolitikai döntései miatt a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték blokádja immár tartós állapottá vált, ami a közép-európai finomítókat – a magyar és szlovák létesítményeket – megfosztotta az évtizedek óta megszokott, stabil vezetékes forrástól.

Bár az Adria-vezetéken keresztül történtek próbálkozások a pótlásra, a kapacitások és a technikai korlátok miatt a finomítók csak részlegesen tudnak üzemelni.

Energiaválság: a gáztározók feltöltése rendkívül drága és bizonytalan folyamat lesz

Ezzel párhuzamosan az iráni háború kiszélesedése globális sokkot okozott. A Hormuzi-szoros lezárása – amelyen keresztül a világ kőolaj-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át – gyakorlatilag elvágta Európát az Öböl menti (szaúdi, emírségekbeli, katari) olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG)-szállítmányoktól. Mindezek eredményeként