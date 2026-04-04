2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
energia
ukrajna
Barátság kőolajvezeték
európai bizottság

Lépni kell! – Európa energiabiztonsága túlélési üzemmódban van

Az iráni háború és a Barátság kőolajvezeték blokádjának együttes hatásaként soha nem látott energiaválság fenyegeti az Európai Uniót. Ám a gáztározók alacsony töltöttségi szintje a téli fűtési szezonban éreztethetik majd igazán hatásukat. Orbán Viktor miniszterelnök a krízis kapcsán hangsúlyozta: az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti.
2026. április 04., szombat 15:06
Vágólapra másolva!

Európa energiabiztonsága 2026 tavaszára az eddigi legsúlyosabb próbatétel elé került, hiszen a kontinens egyszerre kénytelen szembenézni a keleti ellátási útvonalak fizikai blokádjával és a közel-keleti importvonalak elvágásával is − számol be a Világgazdaság cikke alapján a Magyar Nemzet.

Az ukrajnai konfliktus eszkalációja és a környező országok geopolitikai döntései miatt a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték blokádja immár tartós állapottá vált, ami a közép-európai finomítókat – a magyar és szlovák létesítményeket – megfosztotta az évtizedek óta megszokott, stabil vezetékes forrástól.

 Bár az Adria-vezetéken keresztül történtek próbálkozások a pótlásra, a kapacitások és a technikai korlátok miatt a finomítók csak részlegesen tudnak üzemelni.

Energiaválság: a gáztározók feltöltése rendkívül drága és bizonytalan folyamat lesz

Ezzel párhuzamosan az iráni háború kiszélesedése globális sokkot okozott. A Hormuzi-szoros lezárása – amelyen keresztül a világ kőolaj-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át – gyakorlatilag elvágta Európát az Öböl menti (szaúdi, emírségekbeli, katari) olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG)-szállítmányoktól. Mindezek eredményeként  

Európa súlyos dízel- és kerozinhiánnyal néz szembe. Mivel a finomítói kapacitások a Barátság vezeték leállása miatt korlátozottak, a késztermékek behozatala pedig a Hormuzi-szoros miatt akadozik, az üzemanyagárak rekordszinteket értek el.

A repülőgép-üzemanyag hiánya miatt több országban már a polgári repülés korlátozását fontolgatják. S bár a téli fűtési szezon végén járunk, a tározók szintje aggasztóan alacsony. A katari LNG-szállítmányok kiesése miatt Európa most jellemzően az amerikai és norvég forrásokra, valamint afrikai szállításokra támaszkodhat. A 2026-os szokatlanul hideg tavasz tovább apasztja a készleteket, így a következő télre való felkészülés (a tározók feltöltése) rendkívül drága és bizonytalan folyamat lesz.

Mindezen körülmények együttes hatásaként Európa energiabiztonsága jelenleg túlélési üzemmódban van. 

Ha a Hormuzi-szoros blokádja tartóssá válik, Európának drasztikus energetikai vésztervre kell átállnia, miközben az ipari termelés a magas költségek miatt súlyos versenyhátrányba kerül. Az energia már nem csupán piaci árucikk, hanem a legfontosabb nemzetbiztonsági kérdéssé vált, ahol a szállítási útvonalak védelme legalább annyira fontos, mint maga a kitermelés.

Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottságot

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az egyre inkább elharapódzó energiakrízisre reagálva Orbán Viktor miniszterelnök szombaton határozottan felszólította az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna azonnal hagyjon fel a Barátság kőolajvezeték blokkolásával. 

Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. 

A veszély közvetlen, és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit – hangsúlyozta a kormányfő.

Nyitóképünk illusztráció: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra