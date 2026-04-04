A Tisza Párthoz köthető üzleti kör hadianyagot akart eladni az ukránoknak

A 444 internetes portál lebuktatta a Tisza egyik pénzemberét, aki Ukrajnába akart lőport szállítani Magyarországról – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

A Magyar Nemzet szombati cikke szerint az Alkotmányvédelmi Hivatalnak 2024 júliusában keletkeztek információi arra vonatkozóan, hogy egy férfi és több, a haditechnikai szektorban ismert szereplő aktív üzleti lobbitevékenységet folytattak a balatonfűzfői lőporgyár megvásárlása érdekében. Az üzem értékesítése kapcsán egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti nagykövetségének ügyvivőjével.

A keletkezett információk alapján megerősítésre került, hogy Ukrajna közreműködésével tervezték megvásárolni a lőporgyárat úgy, hogy az üzletben Ukrajna közvetlenül nem vett volna részt, csupán a hitelt biztosította volna. Céljuk az volt, hogy az így gyártott lőport Ukrajnába szállítsák. Mindez Magyarország érdekeivel ellentétes, ezért a nonproliferációs és haditechnikai engedélyezési osztály a Magyar Proliferáció (MP) keretében az érintetteket ellenőrzés alá vonta.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal említett osztályának célja a haditechnikai eszközök, a nukleáris, biológiai, vegyi és radiológiai tömegpusztító fegyverek, valamint ezek hordozó eszközei, a gyártásukhoz, előállításukhoz, fejlesztésükhöz szükséges termékek és technológiák, továbbá a szakszerű működtetésükhöz szükséges szaktudás és információk ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása.

A vizsgálatról az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát részletesen tájékoztatták. Az Alkotmányvédelmi Hivatal nem válogathat politikai szempontok alapján: ha valaki az ukrán háborúba fegyvert kíván szállítani Magyarországról, akkor is megakadályozzák, ha az illető a Tisza Pártra vagy bármely más politikai pártra hivatkozik.