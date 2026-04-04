A miniszter tette helyre a rémhírterjesztő Magyar Pétert: Csádi misszió nincs, ez választási kamu!

Abszurdnak minősítette a honvédelmi miniszter Magyar Péter állításait.
2026. április 04., szombat 08:48
Tiszás rémhírterjesztés! Amit Magyar Péter mond, az egy abszurd választási kamu! Csádi misszió nincs, katonák Csádba nem mennek. Minden ezzel ellentétes állítás durva rémhírterjesztés!

 – írta legfrissebb Facebook-posztjában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a Tisza Párt elnökének alaptalan vádjaira reagált - számolt be a Magyar Nemzet.


A tárcavezető kiemelte: Egy olyan párt elnöke terjeszt rémhíreket, aki be akarja vinni Magyarországot az ukrán háborúba. Pénteken a Honvéd Vezérkar főnöke, Böröndi Gábor is közzétett egy nyilatkozatot a Magyar Honvédségnél uralkodó helyzetről. Elmondása szerint a haderőfejlesztés eredményeképpen az elmúlt tíz évben a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat egyaránt jelentős fejlődésen ment keresztül. 

Az MH közleménye kiemeli: a 2010-es évek elején elavult technikából, pénzhiányból és alacsony morálból indult a folyamat. Az ismert haditechnikai eszközbeszerzéseken túl az infrastruktúra fejlesztése is megkezdődött – nemcsak a szolnoki laktanyaépítésre kell gondolni, hanem azokra a beruházásokra, amelyek a katonák elhelyezési körülményeinek javítására irányultak. 

A katonák felszerelése és fegyverzete az elmúlt években megújult, ami biztosítja az előírt feladatok ellátását: a haderőben csak olyan feladatot adunk, amelyhez a feltételeket biztosítjuk, és kiemelt figyelmet fordítunk az ellátás színvonalának fejlesztésére – tette hozzá a Honvéd Vezérkar főnöke. 

Böröndi Gábor kiemelte: nincs érvényes csádi szerepvállalásról szóló politikai döntés, így nem folyik a művelet katonai tervezése. A csádi misszió kapcsán a parlamenti felhatalmazás 2025. december 31-én lejárt. 

A Honvéd Vezérkar főnöke szerint több ezren csatlakoztak a honvédséghez, legyen szó tartalékos vagy szerződéses szolgálati viszonyról. 

Természetesen van kiáramlás is, mert 2025-ben megnyitottuk a lehetőséget a leszerelésre: a szolgálati jogviszony megszüntetése – a vonatkozó szabályok alapján – közös megegyezéssel történik. Nincs leszerelési tilalom és nem is állnak tömegek arra várva, hogy elmehessenek. A katonák tudják a feladataikat, látják az ellentételezést, és még ennél a bonyolult hivatásnál is arra törekszünk, hogy a lehetőségekhez képest kiszámítható legyen a szolgálatból adódó elfoglaltság és az érte kapott anyagi és erkölcsi megbecsülés

 – mutatott rá.

A Magyar Honvédség alapfeladata hazánk fegyveres védelme és az állampolgárok biztonságának szavatolása. Minden katonánk e cél érdekében szolgál nap mint nap, emelte ki a vezérkari főnök. 

Hozzátette: A honvédségnek nincs ellenzéke, mert a katonai szolgálatot teljesítő állomány feladatait nemzeti intézményként, mindig politikamentesen, esküjéhez híven végzi országunk teljes lakossága érdekében. Ez a honvédség már nem az, ami évtizedekkel ezelőtt volt: nem bólogató, hanem gondolkodó katonák vannak soraikban, akiknek a szolgálat az első, nem a megfelelési kényszer.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt 

 

