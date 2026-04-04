A miniszter tette helyre a rémhírterjesztő Magyar Pétert: Csádi misszió nincs, ez választási kamu!

Tiszás rémhírterjesztés! Amit Magyar Péter mond, az egy abszurd választási kamu! Csádi misszió nincs, katonák Csádba nem mennek. Minden ezzel ellentétes állítás durva rémhírterjesztés!

– írta legfrissebb Facebook-posztjában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a Tisza Párt elnökének alaptalan vádjaira reagált - számolt be a Magyar Nemzet.



A tárcavezető kiemelte: Egy olyan párt elnöke terjeszt rémhíreket, aki be akarja vinni Magyarországot az ukrán háborúba. Pénteken a Honvéd Vezérkar főnöke, Böröndi Gábor is közzétett egy nyilatkozatot a Magyar Honvédségnél uralkodó helyzetről. Elmondása szerint a haderőfejlesztés eredményeképpen az elmúlt tíz évben a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és háttérintézményei, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat egyaránt jelentős fejlődésen ment keresztül.

Az MH közleménye kiemeli: a 2010-es évek elején elavult technikából, pénzhiányból és alacsony morálból indult a folyamat. Az ismert haditechnikai eszközbeszerzéseken túl az infrastruktúra fejlesztése is megkezdődött – nemcsak a szolnoki laktanyaépítésre kell gondolni, hanem azokra a beruházásokra, amelyek a katonák elhelyezési körülményeinek javítására irányultak.