Hatalmas energiaválság jön, de Brüsszel nem hajlandó az energiaszankciókat feloldani
Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa elismerte: Európa tartós energiaválságra és brutális árakra kényszerül. Miközben Brüsszel továbbra sem hajlandó feloldani az elhibázott energiaszankciókat, már a dízel és a kerozin porciózását készítik elő.
A brüsszeli vezetés láthatóan nem tud úrrá lenni a helyzeten. Dan Jørgensen az Financial Times-nak adott interjújában világossá tette, hogy a szankciós politika miatt az európai polgároknak és a gazdaságnak hosszú távon kell megfizetnie a számlát.
Ez hosszú válság lesz...
– fogalmazott a biztos, aki szerint a következő hetekben a helyzet még „kritikusabb” lesz.
Jön a jegyrendszer?
A bizottság már a legrosszabb forgatókönyvekre készül. Bár Jørgensen szerint „még nem tartanak ott”, hogy korlátozásokat vezessenek be, kitért, hogy szükség lehet a dízel és a repülőgép-üzemanyag porciózására.
Bár a szankciók okozta ellátási zavarok már az üzemanyagellátást veszélyeztetik, Brüsszel hajthatatlan: a megoldást jelentő orosz energia továbbra sem kerülhet számításba.
