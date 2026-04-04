2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
15°C Budapest
brüsszel
szankciók
energiaválság

Hatalmas energiaválság jön, de Brüsszel nem hajlandó az energiaszankciókat feloldani

Korántsem megnyugtató Dan Jørgensen nyilatkozata.
2026. április 04., szombat 08:09
Frissítve: 2026. április 04., szombat 08:39
Vágólapra másolva!

Dan Jørgensen, az EU energiaügyi biztosa elismerte: Európa tartós energiaválságra és brutális árakra kényszerül. Miközben Brüsszel továbbra sem hajlandó feloldani az elhibázott energiaszankciókat, már a dízel és a kerozin porciózását készítik elő.

A brüsszeli vezetés láthatóan nem tud úrrá lenni a helyzeten. Dan Jørgensen az Financial Times-nak adott interjújában világossá tette, hogy a szankciós politika miatt az európai polgároknak és a gazdaságnak hosszú távon kell megfizetnie a számlát.

Ez hosszú válság lesz...

– fogalmazott a biztos, aki szerint a következő hetekben a helyzet még „kritikusabb” lesz.

Jön a jegyrendszer?

A bizottság már a legrosszabb forgatókönyvekre készül. Bár Jørgensen szerint „még nem tartanak ott”, hogy korlátozásokat vezessenek be, kitért, hogy szükség lehet a dízel és a repülőgép-üzemanyag porciózására.

Bár a szankciók okozta ellátási zavarok már az üzemanyagellátást veszélyeztetik, Brüsszel hajthatatlan: a megoldást jelentő orosz energia továbbra sem kerülhet számításba.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra