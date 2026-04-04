„Hazaárulók, ostobák, degeneráltak” – Márki-Zay teljesen elborult, ami a csövön kifért, úgy ócsárolta a fideszes szavazókat

Márki-Zay Péter
A baloldal Tiszát támogató bukott miniszterelnök-jelöltje ismét megnyomta a kampányhajrát.
2026. április 04., szombat 10:30
Márki-Zay Pétert újfent húsvéti hangulatban várja az áprilisi választásokat: ezúttal egy, a saját maga által feltöltött Facebook-videóban gyalázta a kormánypárti szavazókat − írja a Mandiner.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki kommentszekciók legmélyebb bugyrait idéző, a miniszterelnök családtagjairól szőtt zavaros gondolatait ezúttal a fideszes szavazók válogatott sértésével fejelte meg: 

idétlen Fidesz-szavazók, akik annyira hazaárulók, ostobák, degeneráltak hogy a Fideszre szavaznak

– gyűlölködött Márki-Zay, cseppet sem okulva a korábbi esetekből.

A baloldali politikus nemrég gyáva hazaárulóknak nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Azt is mondta, 

hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni.

A fideszes nőket sem kímélte, ahogy az újságírókat se, és úgy általánosságba véve a jobboldali szavazókról is számtalanszor kifejtette a véleményét.

Az ominózus jelenet 1:35-től hallható:


Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

 

