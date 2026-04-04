„Hazaárulók, ostobák, degeneráltak” – Márki-Zay teljesen elborult, ami a csövön kifért, úgy ócsárolta a fideszes szavazókat
Márki-Zay Pétert újfent húsvéti hangulatban várja az áprilisi választásokat: ezúttal egy, a saját maga által feltöltött Facebook-videóban gyalázta a kormánypárti szavazókat − írja a Mandiner.
A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki kommentszekciók legmélyebb bugyrait idéző, a miniszterelnök családtagjairól szőtt zavaros gondolatait ezúttal a fideszes szavazók válogatott sértésével fejelte meg:
idétlen Fidesz-szavazók, akik annyira hazaárulók, ostobák, degeneráltak hogy a Fideszre szavaznak
– gyűlölködött Márki-Zay, cseppet sem okulva a korábbi esetekből.
A baloldali politikus nemrég gyáva hazaárulóknak nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Azt is mondta,
hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni.
A fideszes nőket sem kímélte, ahogy az újságírókat se, és úgy általánosságba véve a jobboldali szavazókról is számtalanszor kifejtette a véleményét.
Az ominózus jelenet 1:35-től hallható:
Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát - videóval
Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona - videóval
Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?
Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán
Orbán Viktor a megújult Citadella átadóján: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek
Menczer Tamás: terrortámadást hiúsítottak meg a határnál
Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen
Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb húsvéti kérdésekre
Pásztor Bálint: a Török Áramlatnál talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezése terroristaakció
Szijjártó Péter is reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra