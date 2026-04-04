Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
Schiffer András: Nem túlzás, hogy nyugati titkosszolgálatok dolgoznak a magyar választás befolyásolásán
Nem az utolsó két hét, de még csak nem is az utolsó két hónap eseményei mozgatják át közvetlenül a választókat egyik politikai táborból a másikba
– mondta Schiffer András ügyvéd az Index műsorában, amelyről a Magyar Nemzet számol be. A korábbi országgyűlési képviselő szerint a Gundalf- és Szabó Bence-ügy összetettsége nemcsak az átlagpolgár, hanem még a politikával foglalkozók számára sem átlátható teljes egészében.
A titkosszolgálati érintettségből fakadóan az ilyen információk eleve nem hozzáférhetők sem a nyilvánosság, sem sok esetben még a hatóságok számára sem – mutatott rá, kiemelve, hogy
a világ minden országában, ahol titkosszolgálatok működnek, azok működésének lényege éppen az, hogy nem átlátható.
Az egykori országgyűlési képviselő szerint fontos látni, honnan indult az ügy. Felidézte, hogy a VSquare értesülései nyomán arról jelentek meg hírek, hogy több orosz kém érkezett a budapesti orosz nagykövetségre, ami riadókészültséget idéző reakciókat váltott ki a nyilvánosságban. Az azóta kibontakozó események miatt úgy látja:
nem túlzó Kövér László kijelentése a Magyar Nemzetnek, miszerint szervezett nyugati titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásokba.
Rámutatott, a magyar külügyminiszter és külföldi partnerei közötti egyeztetésekhez jogszerűen nem lehet hozzáférni, különösen nem olyan beszélgetésekhez, mint amilyet Szijjártó Péter folytatott Szergej Lavrovval. Szerinte éppen ezért
nem életszerű az a feltételezés, hogy a kiszivárgott információk belső forrásból, tudatos politikai manőver eredményeként kerültek nyilvánosságra.
Meglátása szerint sokkal inkább az a magyarázat, hogy nyugati titkosszolgálatok – elsősorban brit, német és francia szereplők, valamint velük együttműködő balti és lengyel szolgálatok – nyakig benne vannak a magyar választási kampányban.
Panyi Szabolcsról néhány hete került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyből kiderül, a Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal: a magyar újságíró megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Panyi azzal is kérkedett, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott.
Az ügy azóta újabb fordulatot vett, ismét nyilvánosságra került egy hangfelvétel Panyiról, ebben arról beszél, hogy három európai ország titkosszolgálatával is összedolgozik. Szerinte nincs abban semmi ijesztő, hogy az értesülései három különböző európai ország nemzetbiztonsági forrásaiból származnak.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube, Index
