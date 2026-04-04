Csontig hatol: közröhej tárgya lett a tiszás katona - Videó

A TikTokon kering egy videó, amelyben egy fiatalember kemény kiosztja a Telexnek nyilatkozó Pálinkás Szilvesztert, aki többek között arról panaszkodott Fábián Tamás riporternek, hogy a kiképzésük ideje alatt alig aludtak, majd utána egész nap zajlott a kiképzés - írta a Mandiner.

Az elhangzottakra a Misi.official nevű felhasználó úgy reagált, hogy feltette a kérdést a Honvédség egykori kampányarcának, hogy mit hitt,

hogy lányneveldébe jelentkezik, valami menyasszonyképzőre gondoltál?”

Majd azzal folytatta, hogy a katonaságba jelentkezőket arra akarják kiképezni, hogy „hóban, fagyban, sárban, ha kell, a saját ürülékében fekve is képes legyen harcolni”.

A tiktoker azt is megjegyezte, hogy „a háborúba nem viszik utána a rántott húst és a krumplipürét”, és nem azért nem adnak neki enni, mert sajnálják, hanem fel akarják készíteni arra a háborús helyzetre, hogyha egy konzerven kell túlélnie két napot.