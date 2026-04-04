Orbán Viktor: Soha nem látott pénzügyi és energiaválság dörömböl Európa ajtaján
Hahó, Harcosok! Nagyszombat. Én is készülődöm, de meló is van. Soha nem látott pénzügyi és energetikai válság dörömböl Európa ajtaján
– üzente a Harcosok Klubjának a miniszterelnök, számol be a Magyar Nemzet. Orbán Viktor emlékeztetett: Brüsszel és a Tisza ragaszkodik az orosz energiáról való leváláshoz.
„Én pont az ellenkezőjén dolgozom. Ma reggel egyeztettem Ficóval”
– tette hozzá. Az orosz energiával szembeni szankciókat azonnal fel kell oldani, különben nagy baj lesz – szögezte le a miniszterelnök.
Arról is szót ejtett, hogy holnap átadják a felújított Citadellát. A helyszínen márt kint volt terepszemlén, „fantasztikus, nagyon fogjuk szeretni” – jellemezte a megújult központot.
Boldog feltámadást!
– kívánta húsvét alkalmából a kormányfő.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
+Ez is érdekelheti
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát - videóval
Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona - videóval
Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?
Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán
Orbán Viktor a megújult Citadella átadóján: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek
Menczer Tamás: terrortámadást hiúsítottak meg a határnál
Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen
Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb húsvéti kérdésekre
Pásztor Bálint: a Török Áramlatnál talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezése terroristaakció
Szijjártó Péter is reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra