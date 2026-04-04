2026. április 06. hétfő, Bíborka, Vilmos
Orbán Viktor: Soha nem látott pénzügyi és energiaválság dörömböl Európa ajtaján

Orbán Viktor: Soha nem látott pénzügyi és energiaválság dörömböl Európa ajtaján
Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása tovább súlyosbította az amúgy sem fényesen álló európai energetikai piac helyzetét. A jelenlegi helyzetben minden eddiginél fontosabb az orosz energia, és ezért a szankciókat vissza kell vonni – mutatott rá szombati üzenetében a miniszterelnök.
2026. április 04., szombat 15:06
Hahó, Harcosok! Nagyszombat. Én is készülődöm, de meló is van. Soha nem látott pénzügyi és energetikai válság dörömböl Európa ajtaján

– üzente a Harcosok Klubjának a miniszterelnök, számol be a Magyar Nemzet. Orbán Viktor emlékeztetett: Brüsszel és a Tisza ragaszkodik az orosz energiáról való leváláshoz. 

„Én pont az ellenkezőjén dolgozom. Ma reggel egyeztettem Ficóval”

– tette hozzá. Az orosz energiával szembeni szankciókat azonnal fel kell oldani, különben nagy baj lesz – szögezte le a miniszterelnök.

Arról is szót ejtett, hogy holnap átadják a felújított Citadellát. A helyszínen márt kint volt terepszemlén, „fantasztikus, nagyon fogjuk szeretni” – jellemezte a megújult központot.

Boldog feltámadást!

– kívánta húsvét alkalmából a kormányfő.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

