Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
„Én nem sz*rok oda, ahol eszem” – nagyon bűzlik volt kollégájának a tiszás katona „kitálalása”
A véget nem érő tiszás „kitálalásokra” reagált Kaszás Márk Facebook-oldalán.
Én nem sz*rok oda, ahol eszem
– idézi a Mandiner az influenszert, aki szerint egyre komolytalanabbá válnak az ilyen megszólalások.
Kaszás Márk külön kiemelte Pálinkás Szilveszter esetét, akivel korábban együtt dolgozott. Mint írta, több forgatáson is közösen vettek részt, köztük a Sárkányokkal Kabul felett című produkcióban. A videóból kiderül, hogy Pálinkás Szilveszter „mindenhol imádott szerepelni”, sőt mi több, ragaszkodott ahhoz, hogy eredeti nevén szerepeljen a filmekben és a forgatásokon is igyekezett előtérbe kerülni.
Az influenszer szerint különösen visszás, hogy egyesek rövid idő alatt új politikai vagy szakmai irányba fordulnak.
Csak kicsit furcsa nekem, hogy két év után máshol lát lehetőséget és azonnal odanyal
– fogalmazott, majd hozzátette: „Láttunk már ilyet, tipikus tiszás viselkedés: Magyar Péter, Ruszin-Szendi Romulusz, és most Szilveszter”.
