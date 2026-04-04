Friss húsokkal kapták lencsevégre a TV2 sztárját – így készült valójában a húsvétra

Kötözött sonkák tucatjai szolgáltak háttérként a 40 napos böjtöt maga mögött hagyni készülő Visváder Tamásnak fotóin, amelyeket a közösségi oldalán osztott meg szombaton.

A TV2 sztárja a húsvétra készülve látogatást tett Árpás László sonkamester etyeki műhelyében, ahol a hasznos ismeretek mellett fantasztikus ízélménnyel is gazdagodhatott a képek tanulsága szerint.

Áldott és szívünket megbékéltető húsvétot kívánok mindenkinek! Ne feledjük, hogy bár a húsvéti ünnep számos kedves hagyományt és boldog pillanatokat foglal magában főleg, nekünk kisgyermekeseknek, azért az egész böjti időszak ma teljesedik be igazán

– elmélkedett az ünnep valódi értelméről Visváder Tamás, aki a nagyszombat különleges, de gyakran elfeledett jelentőségére is felhívta követői figyelmét.