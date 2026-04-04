Ábrahám Róbert: A Tisza egy bordélyházpárt

– Ezzel a hangfelvétellel elérkeztünk arra a pontra, hogy a Tiszáról kijelenthető, hogy egy bordélyházpárt – erről beszélt az Ultrahang plusz adásában Ábrahám Róbert. A jobboldali publicistával azokat a hangfelvételeket vették górcső alá a műsorban, amelyben Vogel Evelin és Radnai Márk a Tisza Párt elnökével folytatott szexuális viszonyukról beszélgetnek.



Ábrahám Róbert felhívta a figyelmet a beszélgetés egy momentumára: amikor a Tisza Párt elnökének egykori párja azt sejteti a hangfelvételen, hogy amikor Magyar Péter ideges volt, többször is megerőszakolta, Radnai Márk ezen még csak meg sem lepődött. Csak annyit jegyzett meg, hogy vele ezt nem tudja megcsinálni, mert erősebb.

Azonfelül, hogy ez felháborító, a publicista emlékeztetett egy másik, a napokban kikerült hangfelvételre is, amelyben Magyar Péter és Vogel Evelin beszélget arról, hogy a pártelnök asszisztense nem engedett Magyar Péter közeledésének, mert megtudta, hogy újra összejött Vogel Evelinnel.

A műsorvezető szerint az átlagembernek– mivel nem így él – igénye lenne arra, hogy tisztázzák ezeket az ügyeket az érintett közszereplők. Ábrahám Róbert szerint azonban ezek a tiszások nem átlagemberek, hanem szodomiták. A publicista szerint felmerült a napokban az ügyben az a kérdés is, hogy egyáltalán téma lehet-e, hogy egy pártelnök és az alelnöke homoszexuális viszonyt folytat egymással.