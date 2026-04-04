A Covid-járvány óta nem látott korlátozásokat vezetne be az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság drasztikus takarékosságra szólította fel az európaiakat a Perzsa-öbölben zajló konfliktus miatt kialakult energiaválságban. Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa kedden az uniós energiaügyi miniszterek rendkívüli ülése után hangsúlyozta: Európa nagyon súlyos helyzet előtt áll, amelynek vége egyelőre nem látszik – írja a Világgazdaság cikke alapján a Magyar Nemzet.
Jorgensen: Hosszú idő lesz, mire kilábal az EU az energiaválságból
Még ha holnap béke is köszöntene be, a normális kerékvágásba való visszatérés hosszú időt vehet igénybe. A biztos szerint minél több olajat, különösen dízelt és repülőgép-üzemanyagot takarítanak meg, annál jobb helyzetben lesz az unió.
A Nemzetközi Energiaügynökség ajánlásaira hivatkozva konkrét lépéseket javasolt: ahol lehetséges, vezessék be
az otthoni munkavégzést,
csökkentsék az autópályákon megengedett sebességet 10 km/órával,
ösztönözzék a tömegközlekedést, a telekocsizást, a váltakozó magánautó-forgalmat,
valamint az üzemanyag-takarékos vezetést.
Hosszabb távon Jorgensen az energiafüggetlenség elérését sürgette, elsősorban a megújuló energiaforrások gyorsabb kiépítésével. A zárt ajtók mögötti tárgyalásokon szóba került az atomenergia, a bioüzemanyagok és az állami támogatások szerepe is.
A találkozó konkrét döntések nélkül zárult, de a bizottság ígéretet tett egy átfogó intézkedéscsomag mielőbbi bemutatására. A válság súlyát mutatja, hogy
az olaj- és gázárak akár 70 százalékkal emelkedtek, mivel a világ nyersolaj- és LNG-készletének mintegy egyötöde rekedt a Perzsa-öbölben.
Szakértők szerint a helyzet akár az 1970-es évek olajválságát is felülmúlhatja, globális gazdasági hatásai pedig a koronavírus-járványéhoz mérhetők. A javaslatok egyelőre ajánlások, a végső döntés a tagállamok kormányainál van.
Nyitókép: Dan Jorgensen X-oldala
+Ez is érdekelheti
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát - videóval
Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona - videóval
Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?
Orbán Balázs is megszólalt a Török Áramlat elleni támadás kapcsán
Orbán Viktor a megújult Citadella átadóján: Égbekiáltó bűn, amit az ukránok Magyarország ellen tesznek
Menczer Tamás: terrortámadást hiúsítottak meg a határnál
Emlékezzünk a tiszás divatkatonára: Pálinkás Szilveszter szerint az energetikai létesítmények védelme szükségtelen
Orbán Viktor válaszolt a legfontosabb húsvéti kérdésekre
Pásztor Bálint: a Török Áramlatnál talált nagy erejű robbanóanyag elhelyezése terroristaakció
Szijjártó Péter is reagált a Török Áramlat gázvezetéket ért támadásra