A Covid-járvány óta nem látott korlátozásokat vezetne be az Európai Bizottság

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja a 70-es évek olajválságánál is nagyobb krízissel fenyeget. Erre reagálva az Európai Bizottság rendkívüli takarékossági felhívással fordult az uniós polgárokhoz. Az Európai Unió döntéshozó-végrehajtó testülete szerint minél több olajat, különösen dízelt és repülőgép-üzemanyagot takarítanak meg, annál jobb helyzetben lesz az unió. A Covid-járvány idején bevezetett vasszigorral venné elejét az energiaválságnak az Ursula von der Leyen vezette testület.
2026. április 04., szombat 15:06
Az Európai Bizottság drasztikus takarékosságra szólította fel az európaiakat a Perzsa-öbölben zajló konfliktus miatt kialakult energiaválságban. Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa kedden az uniós energiaügyi miniszterek rendkívüli ülése után hangsúlyozta: Európa nagyon súlyos helyzet előtt áll, amelynek vége egyelőre nem látszik – írja a Világgazdaság cikke alapján a Magyar Nemzet.

Jorgensen: Hosszú idő lesz, mire kilábal az EU az energiaválságból

Még ha holnap béke is köszöntene be, a normális kerékvágásba való visszatérés hosszú időt vehet igénybe. A biztos szerint minél több olajat, különösen dízelt és repülőgép-üzemanyagot takarítanak meg, annál jobb helyzetben lesz az unió.

A Nemzetközi Energiaügynökség ajánlásaira hivatkozva konkrét lépéseket javasolt: ahol lehetséges, vezessék be 

az otthoni munkavégzést,

csökkentsék az autópályákon megengedett sebességet 10 km/órával,

ösztönözzék a tömegközlekedést, a telekocsizást, a váltakozó magánautó-forgalmat,

valamint az üzemanyag-takarékos vezetést.

Hosszabb távon Jorgensen az energiafüggetlenség elérését sürgette, elsősorban a megújuló energiaforrások gyorsabb kiépítésével. A zárt ajtók mögötti tárgyalásokon szóba került az atomenergia, a bioüzemanyagok és az állami támogatások szerepe is.

A találkozó konkrét döntések nélkül zárult, de a bizottság ígéretet tett egy átfogó intézkedéscsomag mielőbbi bemutatására. A válság súlyát mutatja, hogy 

az olaj- és gázárak akár 70 százalékkal emelkedtek, mivel a világ nyersolaj- és LNG-készletének mintegy egyötöde rekedt a Perzsa-öbölben.

Szakértők szerint a helyzet akár az 1970-es évek olajválságát is felülmúlhatja, globális gazdasági hatásai pedig a koronavírus-járványéhoz mérhetők. A javaslatok egyelőre ajánlások, a végső döntés a tagállamok kormányainál van.

Nyitókép: Dan Jorgensen X-oldala

 

 

