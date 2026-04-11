Meggyalázták a Terrorháza Múzeum Hősök falát Magyar Péter hívei
Magyar Péter választási csalást kiáltott, követői azonban nem értették, hogy ez vád, nem pedig utasítás
Nemrég bejelentés érkezett a pénteken elindított Demokrácia Központba – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője rámutatott: Most már tudjuk, mire gondolt Magyar Péter a ma reggeli videójában, amikor olyan munkahelyekről beszélt, ahol a vezetők megmondják, hogy kire kell szavazni - fejtette ki a Magyar Nemzet.
A bejelentés egy, a Fejér vármegyei Szabadegyházán működő vállalattal kapcsolatban érkezett. A vállalat vezetője gyűlést hívott össze, amelyen a munkavállalók részvételét kötelezővé tette. A gyűlésen az ügyvezető előadta, hogy a vállalat a Tiszát támogatja.
Ezért azok a munkavállalók, akik továbbra is a cégnél kívánnak dolgozni, kötelesek a Tisza pártra szavazni
– ismertette Dömötör Csaba. Majd közölte: a Fidesz feljelentést tesz, és kifogást nyújt be a választási bizottságnál.
Aki bármilyen szabálytalanságot észlel választásokkal kapcsolatban, jelezze a Demokrácia Központnak ezeken az elérhetőségeken: [email protected], 20/444-0445 – írta az EP-képviselő.
Hozzátette: lépjünk fel közösen a tiszás visszaélések ellen!
Dömötör Csaba: a Fidesz folyamatosan tesz bejelentéseket a Tiszához köthető választási jogsértések gyanúja miatt
„Kire bízzuk a gyermekeinket?” – üzenet érkezett az édesanyákhoz
Tarol a Fidesz-busz: Orbán Viktor egymillió kézfogás akciója a digitális térben is veri Magyar Pétert
Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak
Menczer: ez a tét a vasárnapi választáson!
Hidvéghi: a kormány elutasítja az Európai Bizottság beavatkozását a magyarországi választásokba
Fidesz: a Demokrácia Központ fogadja a bejelentéseket a tiszás választási csalásokról
Megtörte a csendet Varga Judit: „Én a békére szavazok, nem a háborúra”
Orbán Viktor: Fel, győzelemre!
Magyar Péter újabb hazugságaiból már a tiszásoknak is elegük van
Dömötör Csaba: amerikai republikánus képviselők kritizálják az Európai Bizottság beavatkozását a magyar választásokba