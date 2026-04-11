Magyar Péter választási csalást kiáltott, követői azonban nem értették, hogy ez vád, nem pedig utasítás

Nemrég bejelentés érkezett a pénteken elindított Demokrácia Központba – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője rámutatott: Most már tudjuk, mire gondolt Magyar Péter a ma reggeli videójában, amikor olyan munkahelyekről beszélt, ahol a vezetők megmondják, hogy kire kell szavazni - fejtette ki a Magyar Nemzet.

A bejelentés egy, a Fejér vármegyei Szabadegyházán működő vállalattal kapcsolatban érkezett. A vállalat vezetője gyűlést hívott össze, amelyen a munkavállalók részvételét kötelezővé tette. A gyűlésen az ügyvezető előadta, hogy a vállalat a Tiszát támogatja.



Ezért azok a munkavállalók, akik továbbra is a cégnél kívánnak dolgozni, kötelesek a Tisza pártra szavazni

– ismertette Dömötör Csaba. Majd közölte: a Fidesz feljelentést tesz, és kifogást nyújt be a választási bizottságnál.