Dömötör Csaba
Magyar Péter választási csalást kiáltott, követői azonban nem értették, hogy ez vád, nem pedig utasítás

A Fidesz feljelentést tesz, miután bejelentés érkezett a Demokrácia Központba.
2026. április 11., szombat 12:43
Nemrég bejelentés érkezett a pénteken elindított Demokrácia Központba – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba a közösségi oldalán. A Fidesz EP-képviselője rámutatott: Most már tudjuk, mire gondolt Magyar Péter a ma reggeli videójában, amikor olyan munkahelyekről beszélt, ahol a vezetők megmondják, hogy kire kell szavazni - fejtette ki a Magyar Nemzet.

A bejelentés egy, a Fejér vármegyei Szabadegyházán működő vállalattal kapcsolatban érkezett. A vállalat vezetője gyűlést hívott össze, amelyen a munkavállalók részvételét kötelezővé tette. A gyűlésen az ügyvezető előadta, hogy a vállalat a Tiszát támogatja. 


Ezért azok a munkavállalók, akik továbbra is a cégnél kívánnak dolgozni, kötelesek a Tisza pártra szavazni

– ismertette Dömötör Csaba. Majd közölte: a Fidesz feljelentést tesz, és kifogást nyújt be a választási bizottságnál. 

Aki bármilyen szabálytalanságot észlel választásokkal kapcsolatban, jelezze a Demokrácia Központnak ezeken az elérhetőségeken: [email protected], 20/444-0445 – írta az EP-képviselő.

Hozzátette: lépjünk fel közösen a tiszás visszaélések ellen!

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

