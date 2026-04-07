A Kárpátia frontembere a Tiszáról: Ne szavazzunk olyanokra, akik más ország zsoldjában állnak!
J.D. Vance: Ne engedjük, hogy arctalan brüsszeli bürokraták és idegen országok akarják meghatározni, hogyan éljenek a magyarok
Az amerikai vezető rámutatott: egy hét múlva választaniuk kell a magyaroknak: "
térdet hajtanak az önkényuralom előtt vagy újra Szent István királyt szelleme szerint járjanak el.
Orbán Viktor miniszterelnökről szólva hangsúlyozta, hogy egy olyan vezető, aki "valódi büszkeséget érez a kultúrája, az élet formája és az országa történelme miatt, aki képes harcolni, hogy megőrizze mindezt és jobb jövőt szeretne építeni". Leszögezte, hogy ezek az értékek sokkal fontosabbak, mint a pártosság.
Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a magyar nép bátran vitte tovább közös civilizációnkat az elmúlt években - hangsúlyozta J. D. Vance.
Az amerikai vezető szerint a magyar és az amerikai népnek is ugyanazzal a belső fenyegetéssel kell szembenézniük. Szavai szerint vannak olyan belső erők, akik úgy gondolják, hogy a határok a kizárást, a rasszizmust szolgálják, és a családban is csak gátakat, korlátokat látnak.
A határainkat azért védjük, mert tudjuk, hogy a legvédtelenebbek azok a társadalmunkban, akik megszenvedik a káoszt és az erőszakot, amely a határok megnyitásával bekövetkezik. Vannak olyanok, akik feministának hívják magukat, (...) közben a migránsbűnözés, a szexuális támadások áldozataivá válnak azok a nők, akiket állítólag ők védenek. Mi hiszünk az energiabiztonságban, mert nem akarjuk, hogy egyre kevesebben tudják saját lakásaikat fűteni, egyre kevesebben tudják az üzemanyagot megfizetni. Azt mondják, hogy a korrupcióval foglalkoznak, és nagyon szigorúan teszik ezt, de közben a brüsszeli korrupció fölött szemet hunynak
- fejtette ki Vance.
Forrás/Nyitókép: MTI
Orbán Viktor: Álljunk ki a szabadság, a béke és a biztonság mellett!
Orbán Viktor helyretette Donald Tuskot: „Mit tettél a békéért?”
Videó: Donald Trump élőben üzent Budapestre: teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktort
Elemzés: JD Vance alelnök megcáfolta Magyar Péter legfőbb állítását és kiállt Brüsszellel szemben is Orbán Viktor mellett
Orbán Viktor: Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált
Szánthó Miklós: Zelenszkij már a Tisza vereségre készül, jöhet a magyar Majdan
J. D. Vance keményen üzent Brüsszelnek Budapestről: „Hagyják békén Magyarországot!”
„Európa egyik igazi államférfija” – J. D. Vance méltatta Orbán Viktort Budapesten
Szijjártó Péter: J. D. Vance látogatása is mutatja, hogy új aranykor kezdődött Magyarország és az Egyesült Államok között
Orbán Viktor a Karmelitában fogadta J. D. Vance amerikai alelnököt
Orbán Balázs: újabb mérföldkő az amerikai–magyar aranykorban!