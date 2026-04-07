JD Vance
J.D. Vance: Ne engedjük, hogy arctalan brüsszeli bürokraták és idegen országok akarják meghatározni, hogyan éljenek a magyarok

Ne engedjük, hogy arctalan brüsszeli bürokraták és idegen országok akarják meghatározni, hogyan éljenek a magyarok - szólított fel J. D. Vance amerikai alelnök keddi budapesti látogatásán, a "Magyar-Amerikai Barátság 2026" elnevezésű nagygyűlésen mondott beszédében.
2026. április 07., kedd 19:54
Frissítve: 2026. április 07., kedd 19:58
Az amerikai vezető rámutatott: egy hét múlva választaniuk kell a magyaroknak: "

térdet hajtanak az önkényuralom előtt vagy újra Szent István királyt szelleme szerint járjanak el.


Orbán Viktor miniszterelnökről szólva hangsúlyozta, hogy egy olyan vezető, aki "valódi büszkeséget érez a kultúrája, az élet formája és az országa történelme miatt, aki képes harcolni, hogy megőrizze mindezt és jobb jövőt szeretne építeni". Leszögezte, hogy ezek az értékek sokkal fontosabbak, mint a pártosság.

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a magyar nép bátran vitte tovább közös civilizációnkat az elmúlt években - hangsúlyozta J. D. Vance. 

Az amerikai vezető szerint a magyar és az amerikai népnek is ugyanazzal a belső fenyegetéssel kell szembenézniük. Szavai szerint vannak olyan belső erők, akik úgy gondolják, hogy a határok a kizárást, a rasszizmust szolgálják, és a családban is csak gátakat, korlátokat látnak. 

A határainkat azért védjük, mert tudjuk, hogy a legvédtelenebbek azok a társadalmunkban, akik megszenvedik a káoszt és az erőszakot, amely a határok megnyitásával bekövetkezik. Vannak olyanok, akik feministának hívják magukat, (...) közben a migránsbűnözés, a szexuális támadások áldozataivá válnak azok a nők, akiket állítólag ők védenek. Mi hiszünk az energiabiztonságban, mert nem akarjuk, hogy egyre kevesebben tudják saját lakásaikat fűteni, egyre kevesebben tudják az üzemanyagot megfizetni. Azt mondják, hogy a korrupcióval foglalkoznak, és nagyon szigorúan teszik ezt, de közben a brüsszeli korrupció fölött szemet hunynak

- fejtette ki Vance.

Forrás/Nyitókép: MTI

 

