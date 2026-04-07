J.D. Vance: Ne engedjük, hogy arctalan brüsszeli bürokraták és idegen országok akarják meghatározni, hogyan éljenek a magyarok

Az amerikai vezető rámutatott: egy hét múlva választaniuk kell a magyaroknak: "

térdet hajtanak az önkényuralom előtt vagy újra Szent István királyt szelleme szerint járjanak el.



Orbán Viktor miniszterelnökről szólva hangsúlyozta, hogy egy olyan vezető, aki "valódi büszkeséget érez a kultúrája, az élet formája és az országa történelme miatt, aki képes harcolni, hogy megőrizze mindezt és jobb jövőt szeretne építeni". Leszögezte, hogy ezek az értékek sokkal fontosabbak, mint a pártosság.

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a magyar nép bátran vitte tovább közös civilizációnkat az elmúlt években - hangsúlyozta J. D. Vance.