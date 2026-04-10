Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
Dömötör Csaba: a Fidesz Demokrácia Központot hoz létre a tiszás választási csalások megakadályozására
Mint mondta, a tiszások erőszakosan lépnek fel fideszes aktivistákkal szemben, jelölteket fenyegetnek, élelmiszert osztanak szavazatokért. Fenyegetik a velük egyet nem értőket, és több ezer aktivistát küldenek kistelepülésekre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy nyomás gyakoroljanak az ott élőkre.
Dömötör Csaba szerint beszédes, hogy csak az elmúlt hetekben 24-szer állapítottak meg jogsértést a Tiszta esetében országos szinten, konkrétan a pártelnök Magyar Péterhez köthetően négyszer is. Helyi ügyekben pedig közel 200 alkalommal marasztalták el őket.
Mindeközben külföldről támogatott titkosszolgálati eszközöket vetnek be a kormánypolitikusok ellen, és online tartalomkorlátozó rendszert üzemeltetnek a jobboldali hangok korlátozására, az elmúlt hetek pedig azt mutatják, hogy a minden alapot nélkülöző álhírkampányoktól sem riadnak vissza"
- mondta Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy ebben a következő napokban külföldről érkező aktivistacsoportok is segítik majd őket.
Csalásokat kiáltanak, miközben ők maguk követik el azokat
- húzta alá a képviselő.
Dömötör Csaba közölte: ezért arra kérnek minden állampolgárt, hogy ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek, akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak.
A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint ezt kétféle módon lehet megtenni: [email protected] címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.
A képviselő fontosnak nevezte, hogy az ilyen eseményeket videóval vagy fotóval dokumentálják, és azokat küldjék meg a központ számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a jogelleneséget a szavazóhelységben észlelik, akkor ezt a szavazatszámláló bizottsággal azonnal vetessék jegyzőkönyvbe.
Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
