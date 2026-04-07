A rozsdaövezettől a Fehér Házig: ki is az a J. D. Vance, aki Budapestre látogat a kampányhajrában?

És ha az emberek mindezek ellenére mégis szuverenista pártokat választanak, akkor azokat minden áron kirekesztik a kormányból (mint például Ausztriában, Hollandiában, vagy Németországban) és a törvényhozás egyéb szintjeiről – mint ahogy azt az Európai Parlamentben a Patriótákkal is teszik – vagy éppen érvénytelenítik az egész választást, ahogy Romániában is történt 2024 végén.

Vance szerint ezek a valódi beavatkozások az európai demokratikus folyamatokba, nem a sokszor hangoztatott kamu orosz narratíva. Ellenben többször is kifejezetten bírálta az ukrán kormány beavatkozási kísérleteit az amerikai választásba, és hogy Zelenszkij elnök nyíltan a Demokratáknak „kampányolt” 2024-ben – nyilván azért, hogy tovább ömölhessen az amerikai adófizetők pénze „Európa és talán az egész világ legkorruptabb vezetéséhez” Kijevbe.

Nem véletlen, hogy J. D. Vance kapta azt a feladatot, hogy kivizsgálja az idén márciusban kirobbant ukrán beavatkozási botrány részleteit. Kiderült ugyanis, hogy az amerikai

adófizetőktől kapott pénzből Zelenszkijék több száz millió dollárt terveztek visszacsatornázni a Demokraták kampányába a ’24-es elnökválasztás előtt.

Most egy Vance-vezette új csalásellenes munkacsoport fogja megvizsgálni, hogy sikerrel jártak-e, illetve, hogy még milyen egyéb korrupciós szálak kötik az ukrán kormányt az előző baloldali vezetéshez Washingtonban. A testületben helyet kapott a Trump-kabinet több tagja is, az igazságügyi minisztérium új csalásellenes részlegének vezetői, valamint a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság elnöke is.

Budapest: stratégiai üzenet Európának

J. D. Vance budapesti látogatása nem pusztán diplomáciai eseménynek ígérkezik. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az alelnök és Orbán Viktor találkozója azt üzeni: Washington jelenlegi vezetése stratégiai partnerként kezeli Magyarországot. Vance Európa kapcsán ugyanazon a véleményen van, mint Orbán Viktor: méltatja a magyar családpolitikát és ellenzi az illegális bevándorlást, amely szerinte felszámolja Európa keresztény identitását; ellenzi az Ukrajna háború végtelen és céltalan támogatását, amely csak tönkreteszi a kontinens gazdaságát; és egy erősebb, versenyképesebb Európát akar látni az Egyesült Államok megbízható szövetségeseként.

Bár a Münchenben elhangzott tavalyi beszéde nagy visszhangot váltott ki, valójában Vance egyértelművé tette: ő Európáért aggódik, amely csak akkor lehet a Nyugat oszlopa, ha megőrzi keresztény értékeit, humanista hagyományát, és az emberi méltóságra épülő emberképét. Vance budapesti látogatása egyben üzenet is Brüsszelnek: a magyar modell követése kínálhat esélyt Európának, hogy az elhibázott brüsszeli politika helyett visszatérhessen egy nemzeti érdekeken és keresztény értékeken nyugvó pályára.

