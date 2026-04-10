Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
A Fidesz egyre több, a Tiszához köthető választási visszaélésről kap bejelentést
A Fidesz a Facebook-oldalán számol be arról, hogy egyre több helyről kapnak jelzéseket a Tiszához köthető választási visszaélésekről.
- A Somogy vármegyei 4. választókerületben a tiszás jelölt egy alapítvány segítségével csomagokat osztott a választók meggyőzésére. A csomagokban az élelmiszer mellé politikai kiadványokat tettek. A nagy mennyiségű csomagot egy siófoki raktárépületben állították össze és tárolták.
- A Pest vármegyei 1. választókerületben egy tiszás szimpatizáns erőszakosan lépett fel a bolti eladókkal szemben, akik arról beszélgettek, hogy a Fideszre szavaznak majd. Az erőszakos fellépés következtében egyikük rosszul lett. Ugyanebben a választókerületben egy szülő megfenyegette az iskola jobboldali értékrendet valló vezetőjét, akinek kollégáitól kellett segítséget kérnie.
- Egy Zala vármegyei választókerületben Lovkó Csaba, a Tisza egyik képviselőjelöltje tiltott kampányeszközökkel próbált szavazatokat szerezni. Egy Zalakomáron készült felvétel alapján a választóknak ruhát, élelmiszert és pénzt adott. Az ajándékozás egy épületben zajlott, amelyet a jelölt egy tiszás kampánypult felől közelített meg.
- A Tisza több politikusa is bejelentette, hogy aktivistákat küldenek kistelepülésekre. A csalások elleni fellépésre hivatkozva nyomást akarnak gyakorolni az ott élőkre. Az aktivisták képzésében az a TASZ vett részt, amely óriási összegeket kapott az Európai Bizottságtól és a Nyílt Társadalom Alapítványtól.
A kormánypárt azt kéri a híveitől, hogy amennyiben bármilyen szabálytalanságot vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt látnak, jelezzék a Demokrácia Központnak a [email protected] e-mail címen vagy a 20/444-0445-ös telefonszámon.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
