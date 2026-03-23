Zelenszkij sztárügyvédje kikotyogta a nagy tervet: Ukrajna eldöntötte, hogy megsemmisíti a Barátság vezetéket
Fejgin a háború kezdete óta aktívan támogatja Ukrajnát, és rendszeresen publikál videós tartalmakat, amelyekben geopolitikai kérdéseket és a konfliktus fejleményeit elemzi.
Legfrissebb megszólalásában a Barátság kőolajvezeték jövőjéről beszélt, és úgy fogalmazott: Ukrajna „elszánta magát”, hogy véglegesen tönkretegye az infrastruktúrát, írja az Ellenpont.
Szavai szerint már több csapás is érhette a vezetéket, és szerinte az ilyen jellegű akciók az energiaellátás összeomlásához vezethetnek. A kijelentés azért is keltett visszhangot, mert ellentmond az ukrán fél korábbi kommunikációjának, amely technikai problémákkal magyarázta az esetleges fennakadásokat.
Ukrajna célja a magyar energiaellátás összeomlásának előidézése, szó sincs mechanikai vagy fizikai akadályról.
Az ügyvéd korábban a magyar belpolitikáról is beszélt. Egyes megszólalásaiban arról értekezett, hogy a magyar választások kimenetele hatással lehet az Ukrajnának nyújtott támogatások alakulására. Úgy vélte, egy esetleges politikai változás esetén gyorsabb együttműködés alakulhatna ki Kijev és Budapest között.
Fejgin emellett élesen bírálta a magyar kormány álláspontját, külön kitérve az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusára. Felvetette annak lehetőségét is, hogy egyes tagállamok vétójogát meg kellene kerülni bizonyos kérdésekben, különösen az Ukrajnának nyújtott támogatások ügyében.
Fejgin nem csak Orbán Viktort szidta, hanem Szijjártó Pétert is.
Arról is beszélt, hogy ha nem is zárják ki Magyarországot és Szlovákiát az Európai Unióból, akkor meg kell kerülni a vétójogukat az Európai Unióban.
Egy másik megszólalásában még tovább ment: szerinte Magyarország és Szlovákia szerepe az európai döntéshozatalban aránytalan, és radikális lépéseket is elképzelhetőnek tartana a két ország pozíciójának korlátozására.
Ezekből is jól látszik, hogy az ukránok minden követ meg fognak mozgatni annak érdekében, hogy Magyar Pétert segítsék hatalomra Magyarországon. Erről szól a Barátság kőolajvezeték leállítása. De megpróbálnak a kizárásunk vagy a vétójogunk felfüggesztése érdekében nyomást helyezni az Európai Unióra is.
