Zelenszkij sztárügyvédje kikotyogta a nagy tervet: Ukrajna eldöntötte, hogy megsemmisíti a Barátság vezetéket

Az ügyvéd korábban a magyar belpolitikáról is beszélt. Egyes megszólalásaiban arról értekezett, hogy a magyar választások kimenetele hatással lehet az Ukrajnának nyújtott támogatások alakulására. Úgy vélte, egy esetleges politikai változás esetén gyorsabb együttműködés alakulhatna ki Kijev és Budapest között.

Fejgin emellett élesen bírálta a magyar kormány álláspontját, külön kitérve az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusára. Felvetette annak lehetőségét is, hogy egyes tagállamok vétójogát meg kellene kerülni bizonyos kérdésekben, különösen az Ukrajnának nyújtott támogatások ügyében.

Fejgin nem csak Orbán Viktort szidta, hanem Szijjártó Pétert is.



Arról is beszélt, hogy ha nem is zárják ki Magyarországot és Szlovákiát az Európai Unióból, akkor meg kell kerülni a vétójogukat az Európai Unióban.