Nagykanizsán is megvillant a tiszás szeretetország: az ügynökbotrány elfedése a cél - Videó
Váratlan beismerést tett Magyar Péter a drogos felvételek ügyében – A Tisza-elnök elengedte Radnai Márk kezét?
A Tisza Párt elnöke egy, a Facebookon közzétett bejegyzésében gyakorlatilag
elismerte, hogy valódi az a felvétel, amelyen Randai Márk, a Tisza Párt elnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter egykori barátnője beszélgetnek a férfi drogos és korrupt múltjából fakadó feszültségekről.
Magyar Péter ezzel a kvázi beismeréssel a busz elé lökte Radnai Márkot is. Nem tagadja ugyanis azt sem, hogy az alelnöke drogos.
Mint ismert, nemrég egy megdöbbentő hangfelvétel kezdett keringeni a közösségi médiában, amely szerint már a Tisza Párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter múltja.
„Péter szokás szerint előremenekült, mert a csapaton belül is tudták, hogy néhányunknak elegünk van a drogos és korrupt ügyleteiből. És pontosan tudták, hogy a héten kiborul a drogos szennyes. Mivel sem velem, sem a többiekkel nem tudott csendben kiegyezni, ahogyan szokott, jött a jól bevált B terv: a gerinctelenség” – írja a Vissza a mederbe elnevezésű Facebook-oldal.
A bejegyzésben a Tisza-vezér drogtesztjével kapcsolatban kiemelték:
Magyarországon senki nem merte ezt bevállalni neki, egyedül Bécsben tudták megjátszani a »baráti« hajszál- és vizelettesztet, hogy aztán tessék-lássék módon megint hülyíthesse az embereket, ahelyett, hogy egyszer az életben férfiként viselkedne, ha már »The Man«-nek hívatja magát, és vállalná a felelősséget.
A posztban emellett közzétettek egy felvételt, amelyen az oldal információi szerint Radnai Márk beszélget Vogel Evelinnel varázslásról és egyéb élményekről.
A Tisza Párt alelnöke közbeveti, hogy be kellene LSD-zni.
Íme:
Azóta kikerült még két hangfelvétel a Vissza a mederbe Facebook-oldalra. Az egyikben Radnai Márk „g…ci sok kokaint emleget”, és arról beszél, hogy az ablakok lesötétítése után indulhat a buli.
A másikban pedig az hangzik el a Vogel Evelin és Radnai Márk által folytatott beszélgetésben, hogy már 2024-ben tudták, baj lesz az azóta szobabotrányként elhíresült ügyből.
Nyitókép: Magyar Péter hivatalos X-oldala
