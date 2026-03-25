Váratlan beismerést tett Magyar Péter a drogos felvételek ügyében – A Tisza-elnök elengedte Radnai Márk kezét?

A Tisza Párt elnöke egy, a Facebookon közzétett bejegyzésében gyakorlatilag

elismerte, hogy valódi az a felvétel, amelyen Randai Márk, a Tisza Párt elnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter egykori barátnője beszélgetnek a férfi drogos és korrupt múltjából fakadó feszültségekről.

Magyar Péter ezzel a kvázi beismeréssel a busz elé lökte Radnai Márkot is. Nem tagadja ugyanis azt sem, hogy az alelnöke drogos.

Mint ismert, nemrég egy megdöbbentő hangfelvétel kezdett keringeni a közösségi médiában, amely szerint már a Tisza Párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter múltja.

„Péter szokás szerint előremenekült, mert a csapaton belül is tudták, hogy néhányunknak elegünk van a drogos és korrupt ügyleteiből. És pontosan tudták, hogy a héten kiborul a drogos szennyes. Mivel sem velem, sem a többiekkel nem tudott csendben kiegyezni, ahogyan szokott, jött a jól bevált B terv: a gerinctelenség” – írja a Vissza a mederbe elnevezésű Facebook-oldal.