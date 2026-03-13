Sok pénzt hagy a magyar családoknál a védett ár

A védett ár biztosítja, hogy a magyar embereke ne érezzék meg a háborús válság miatti elszabadult üzemanyagárakat
A globális olaj ára 10 százalékkal is emelkedett hajnalban, hordónként 101,59 dollárra, míg a West Texas Intermediate olaj ára közel 96 dollárt ért el. A nemzeti kormány által bevezetett védett ára ugyanakkor megvédi az elszálló áremelkedésektől a magyar családokat, és az intézkedéseik hatására Magyarországon a legalacsonyabb az üzemanyag ára egész Európában.
Úgy tűnik, nincs esély jelenleg arra, hogy az olaj-, és a gázárak rövid időn belül visszatérnek a hetekkel ezelőtti világpiaci árakhoz. A Brent hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé ugrott, miután az iráni háború további hajózási zavarokhoz vezetett a Közel-Keleten, és Kína szigorította az üzemanyag exportjának korlátozásait a konfliktus hatásainak kezelése érdekében – írta a Magyar Nemzet a Bloomberg alapján. A globális olaj ára 10 százalékkal is emelkedett hajnalban, hordónként 101,59 dollárra, míg a West Texas Intermediate olaj ára közel 96 dollárt ért el. 

Az olajárrobbanás természetesen magával rántja az üzemanyag árának emelkedését, ám a nemzeti kormány intézkedése a védett árról megvédi a magyar családokat
Az olajárrobbanás természetesen magával rántja az üzemanyag árának emelkedését, ám a nemzeti kormány intézkedése a védett árról megvédi a magyar családokat
A magyar családoknak 11-15 ezer forinttal kevesebbe kerül az üzemanyag havonta

Amint azt korábban megírtuk, a magyar autósokat megvédi a védett ár a közel-keleti háborús helyzet miatt elszálló üzemanyagáraktól. Ezzel évente több százezer forintot is megspórolnak az autósok a védett árak bevezetésével, a vállalkozások kedvezménye még jelentősebb. Ha a közel-keleti válság előtti árszinthez képest 35 százalékkal emelkednek az árak, akkor a következő hetekben

  • a benzin átlagára átlépheti a 760 forintot, a gázolajé pedig elérheti a 775-780 forintot,
  •  a benzin árát 595 forintnál, a gázolajét pedig 615 forintnál maximalizálta a magyar kormány. 

A védett ár bevezetésével egy átlagos magyar háztartás 27,5 százalékkal kedvezőbb áron tankolhat a jövőben. Ez egy átlagos személyautónál – 6,5-7 liter/100 kilométeres fogyasztással számolva – havonta 11-15 ezer forint megtakarítást jelenthet. A bevezetett védett árak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokban tapasztalható áraknál, de több szomszédos államhoz képest is kedvezőbbek. Ráadásul kizárólag a magyar családok részesülhetnek ebből a kedvezményből, feltéve ha az autóik magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkeznek.

A Hormuzi-szoros megnyitása lehet az egyetlen megoldás

A Goldman Sachs Group Inc. figyelmeztetett, hogy az olajárak meghaladhatják a 2008-as csúcsot, ha a Hormuzon átívelő áramlások márciusig alacsonyak maradnak – közölte a bank egy kutatási jelentésben, amelyben frissítette ár-előrejelzéseit. Abban az évben a Brent hordónkénti ára 147,50 dolláros csúcsra emelkedett a megnövekedett kereslet és a stagnáló kínálat miatt.

Az egyetlen dolog, ami igazán le fogja csökkenteni az olajárakat, az az, ha valóban újra megnyílik a Hormuzi-szoros

– mondta Neil Beveridge, a Sanford C. Bernstein & Co. kutatási igazgatója a Bloomberg Televisionnek adott interjújában. 

Hozzátette, hogy a stratégiai tartalékokból származó áramlási sebesség „semmi a Hormuzi-szoros lezárása miatti napi 20 millió hordó” kitermelési zavarhoz képest.

És mindebből a magyar családok szinte semmit sem éreznek, hála a nemzeti kormány intézkedésének, ugyanis a védett árak biztosítják a számukra Európa legolcsóbb üzemanyagárait.

