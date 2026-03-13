Sok pénzt hagy a magyar családoknál a védett ár

Úgy tűnik, nincs esély jelenleg arra, hogy az olaj-, és a gázárak rövid időn belül visszatérnek a hetekkel ezelőtti világpiaci árakhoz. A Brent hordónkénti ára ismét 100 dollár fölé ugrott, miután az iráni háború további hajózási zavarokhoz vezetett a Közel-Keleten, és Kína szigorította az üzemanyag exportjának korlátozásait a konfliktus hatásainak kezelése érdekében – írta a Magyar Nemzet a Bloomberg alapján. A globális olaj ára 10 százalékkal is emelkedett hajnalban, hordónként 101,59 dollárra, míg a West Texas Intermediate olaj ára közel 96 dollárt ért el.

Az olajárrobbanás természetesen magával rántja az üzemanyag árának emelkedését, ám a nemzeti kormány intézkedése a védett árról megvédi a magyar családokat

A magyar családoknak 11-15 ezer forinttal kevesebbe kerül az üzemanyag havonta

Amint azt korábban megírtuk, a magyar autósokat megvédi a védett ár a közel-keleti háborús helyzet miatt elszálló üzemanyagáraktól. Ezzel évente több százezer forintot is megspórolnak az autósok a védett árak bevezetésével, a vállalkozások kedvezménye még jelentősebb. Ha a közel-keleti válság előtti árszinthez képest 35 százalékkal emelkednek az árak, akkor a következő hetekben