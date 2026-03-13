Tombolnak az ukránok, számukra nincs védett ár a benzinkutakon

Újabb támadást indított Kijev a magyarok ellen. Ezúttal a hazai autósokat segítő védett ár került célpontba, az ukrán 24 Kanal hírcsatorna egyik műsorában bírálták üzemanyagokra bevezetett intézkedést, és nyíltan Orbán Viktor leváltásában reménykedtek – derül ki az Ellenpont cikkéből. Mint ismert, a magyar kormány a közel-keleti konfliktus és az energiapiaci bizonytalanság miatt védett árat vezetett be az üzemanyagokra. Ennek értelmében a benzin árát 595 forintnál, a gázolajét pedig 615 forintnál maximalizálták.
A védett ár kizárólag a magyar rendszámú autókra vonatkozik
A legfőbb okot az ukránok újabb támadására az adta, hogy a szabályozás azonban csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, ami az ukrán műsorvezető szerint problémát jelent. Igor Gavriscsak, a 24 Kanal műsorvezetője műsorában úgy fogalmazott: Orbán Viktor úgy döntött, hogy a védett árral is manipulál. A műsorvezető azt kifogásolta, hogy az árplafon nem vonatkozik az ukrán rendszámú járművekre. Mint mondta:
- rögzítik az árakat,
- felső árplafont szabnak meg,
- csak a magyar autókra és a magyar rendszámú járművekre.
Vagyis, jelképesen szólva, ukrán rendszámmal nem a rögzített árat fogják fizetni, hanem egy lényegesen magasabbat. Gavriscsak arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte sok ukrán fuvarozó rendszeresen közlekedik Ukrajna és Magyarország között, és számukra igencsak drága a nem védett áras üzemanyag. Arról persze mélyen hallgatott a műsorvezető, hogy az intézkedést az váltotta ki, hogy Magyar Péterrel összejátszva Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Magyarország így nem jut olcsó orosz energiához.
A bevezetett védett árak jelentősen alacsonyabbak a nyugat-európai országokban tapasztalható áraknál, de több szomszédos államhoz képest is kedvezőbbek.
Kijevben már mindenki a Tisza győzelméért imádkozik
Az ukrán médiában egyre több olyan megszólalás jelenik meg, amelyek Magyar Péter politikai sikerének drukkoltak:
- Dmitrij Gordon ukrán televíziós műsorvezető például dicsérte az ellenzéki politikust,
- az Európai Pravda egyik vezetője párhuzamot vont közte és Volodimir Zelenszkij között.
Természetesen Gavriscsak is beállt az Orbán Viktor politikáját bírálók sorába. Az ukrán műsorvezető szerint Magyarországnak nagyon előnyös, ha Oroszország és Magyarország között létezik valami, amit Ukrajnának lehet nevezni.
Nagyon remélem, hogy április 12-e után ez az egész megváltozik, és nem fogjuk hallani ennek a politikusnak a vakkantásait
– mondta Gavriscsak.
Nyitókép: Volodimir Zelenszkij X-oldala
