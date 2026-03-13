Tombolnak az ukránok, számukra nincs védett ár a benzinkutakon

Újabb támadást indított Kijev a magyarok ellen. Ezúttal a hazai autósokat segítő védett ár került célpontba, az ukrán 24 Kanal hírcsatorna egyik műsorában bírálták üzemanyagokra bevezetett intézkedést, és nyíltan Orbán Viktor leváltásában reménykedtek – derül ki az Ellenpont cikkéből. Mint ismert, a magyar kormány a közel-keleti konfliktus és az energiapiaci bizonytalanság miatt védett árat vezetett be az üzemanyagokra. Ennek értelmében a benzin árát 595 forintnál, a gázolajét pedig 615 forintnál maximalizálták.

A védett ár minden magyar autósnak biztosítja Európa egyik legolcsóbb üzemanyagát

A védett ár kizárólag a magyar rendszámú autókra vonatkozik

A legfőbb okot az ukránok újabb támadására az adta, hogy a szabályozás azonban csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik, ami az ukrán műsorvezető szerint problémát jelent. Igor Gavriscsak, a 24 Kanal műsorvezetője műsorában úgy fogalmazott: Orbán Viktor úgy döntött, hogy a védett árral is manipulál. A műsorvezető azt kifogásolta, hogy az árplafon nem vonatkozik az ukrán rendszámú járművekre. Mint mondta: