Ukrán aranykonvoj: a tiszás ügyvéd terrorcselekmény miatt feljelentette a magyar hatóságokat

Támadásba lendültek az ukránok, tovább gurul az „aranykonvoj” ügye, és már akcióban a tiszás ügyvéd is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Mint arról korábban beszámoltunk, részt vesz a Magyarországon lekapcsolt ukrán pénzszállítók jogi képviseletében a Tisza Párthoz több szálon kötődő Laczó Adrienn. A Magyar Péter pártját támogató egykori bíró az ATV műsorában azt állította, hogy nem volt kirívó az ukrán aranykonvojban lefoglalt összeg.

Kocsis Máté jelezte: ugyan nem tudni, honnan van a rengeteg frissen nyomtatott euró, mi volt a célja, hová vitték, elhagyta-e az egész Magyarországot, vagy csak egy része, és miféle bankok közötti művelet lehet az, amelyet ukrán titkosszolgálati vezetők kísérnek, de Laczó Adrienn már elindított az ellentámadást.

Ugyan nem meglepő, de egy tiszás ügyvéd érezte szükségét annak, hogy feljelentse a jogellenes tevékenység gyanúja ellen fellépő magyar hatóságokat terrorcselekmény és hivatali visszaélés miatt. Terrorcselekmény, értik?

– mutatott rá.