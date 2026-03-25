Több mint 800 ezret küldött már ki a kedvezményt tartalmazó gázszámlákból az MVM

Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt − tájékoztatta az energiaszolgáltató szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon. A rezsistop-kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számlarészletezőben, a

Támogatás, túlfizetés

soron található. Az MVM ismertette: néhány napja folyamatosan érkeznek ügyfeleihez a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák. Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistop-kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják kézhez azokat. Az MVM tervezetten március végéig minden földgázfelhasználónak állít ki számlát.