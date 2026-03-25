Több mint 800 ezret küldött már ki a kedvezményt tartalmazó gázszámlákból az MVM
Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt − tájékoztatta az energiaszolgáltató szerdán az MTI-t.
A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon. A rezsistop-kedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számlarészletezőben, a
Támogatás, túlfizetés
soron található. Az MVM ismertette: néhány napja folyamatosan érkeznek ügyfeleihez a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák. Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistop-kedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják kézhez azokat. Az MVM tervezetten március végéig minden földgázfelhasználónak állít ki számlát.
A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg.
Ha az ügyfél korábban kapott számlát a januári diktálása után, akkor a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop-kedvezmény. Ha a januári diktálás a hónap második felében érkezett, most csak a diktálásig eltelt időszakról küld számlát a társaság. Ez utóbbi számlákban még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, tehát nem a teljes hónapra tudja érvényesíteni a kedvezményt az MVM.
Január további napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás szerint készülő számlában szerepel majd hamarosan
− jelezte az energiaszolgáltató. Az MVM arra is felhívta a figyelmet, hogy elmaradt gázszámlákat nem egyszerre küldi ügyfeleinek. Márciusban a megszokott rend szerint egy gázszámla érkezik, legalább 8 napos fizetési határidővel. Azok számára, akiknek nehézséget okoz a számla kifizetése, továbbra is biztosított a részletfizetés lehetősége.
Aki a rezsistop-kedvezményt az áramszámlában szeretné érvényesíteni, annak erről legkésőbb április 30-ig kell nyilatkozatot tennie.
A villamos energia mennyiségi kedvezmény a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban, a „Támogatás” soron azoknál az ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént − írta az MVM.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció: Új energiatároló az MVM gázturbinás erőművében Litéren, ahol átadták az 5 milliárd forintból megépített két energiatárolót 2025. június 10-én. MTI/Vasvári Tamás
+Ez is érdekelheti
Kormánybiztos: Brüsszel vette át Washington helyét, ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti
Kocsis Máté kegyetlen mélyütést vitt be Magyar Péternek: „Mint amikor a bolti tolvaj kiakad, hogy miért volt bekamerázva a kisközért”
Egy AI-orvoslással foglalkozó alvásszakértő készítette Magyar Péter állítólagos drogtesztjét
Orbán Viktor: Se ukrán, se tiszás sosem fog bennünket megzsarolni + videó
Lebukott Magyar Péter két embere, ismét Ukrajnáig vezetnek a szálak
Nagykanizsán is megvillant a tiszás szeretetország: az ügynökbotrány elfedése a cél - Videó
Váratlan beismerést tett Magyar Péter a drogos felvételek ügyében – A Tisza-elnök elengedte Radnai Márk kezét?
Drogügy árnyékában a Tisza: Radnai Márk körül áll a bál
Szijjártó Péter: Brüsszel is aktív szereplője a titkosszolgálati beavatkozásnak - Videó
Újabb hangfelvétel Magyar Péter szobabotrányáról, már 2024-ben tudták, ebből baj lesz
Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába - Videó