Tizenhét ország érdeklődött a magyar álláspont iránt a Barátság kőolajvezeték ügyében - újabb hírek érkeztek Czepek Gábortól Kijevből

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Kijevből jelentkezett be egy videóval a közösségi oldalán, amelyben az energetikai tárgyalások aktuális állásáról számolt be.

A Czepek Gábor vezette magyar delegáció azért utazott Kijevbe, hogy megoldást találjon az olajszállítás biztosítására



A politikus elmondta, hogy a nap folyamán több ország képviselői is érdeklődtek Magyarország álláspontja iránt a Barátság kőolajvezeték helyzetével kapcsolatban.

Még itt Kijevben. Véget értek az energetikai tárgyalások mára. Tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről”

– fogalmazott Czepek Gábor.