Szívmelengető pillanatokból sem volt hiány Orbán Viktor kaposvári gyűlésén + videó

A miniszterelnök első, kaposvári országjárásán egy plüssel integető, Orbán Viktor nevét ismételgető kislány lopta el a show-t.
2026. március 17., kedd 11:08
Váratlan bekiabálás zavarta meg a miniszterelnök beszédét hétfőn este Kaposváron – idézte fel közösségi oldalán Orbán Viktor.

A kormányfő éppen arról beszélt, hogy ki fogunk maradni a háborúból, amikor egy kislány, plüssével a kezében hangos Orbán Viktor skandálással félbeszakította a beszédet. A miniszterelnök végül egy fotót is készített legfiatalabb kaposvári rajongójával.

Orbán Viktor a héten több városba is ellátogat, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. Az országjárás hétfőn Kaposváron indult, ahol a Kossuth téren óriási tömeg fogadta. A miniszterelnök közösségi oldalán fotót is megosztott a rendezvényről, amelyen a zsúfolásig megtelt tér látható.

Kedden, azaz ma Egerben folytatódik Orbán Viktor országjárása: a kormányfő 18 órára hívta az érdeklődőket a Dobó István térre.

Az országjárás a következő napokban további helyszíneken folytatódik:

Március 18-án 18 órakor Dunaújváros, Dózsa György térMárcius 20-án 18 órakor Szentendre, Fő tér
Március 21-én 16 órakor Miskolc, Szent István tér
Március 22-én 16 órakor Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.

