Szijjártó Péter: A német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot
A fideszes politikus kijelentette, hogy tizenegy és fél éve ül a külügyminiszterek között, de ilyen nyílt, durva, szégyentelen fenyegetőzéssel még nem találkozott. A videóban Szijjártó Péter kifejtette: a német kollégája nyíltan, abszolút mindenfajta szégyenérzet nélkül fenyegette meg Magyarországot arra az esetre, hogyha nem adjuk fel a nemzeti érdekeink védelmét Ukrajnával szemben.
Szijjártó Péter: nem hagyjuk Magyarországot elnyomni
A magyar külügyminiszter szerint a német Kereszténydemokrata Unió politikusa, Johann Wadephul azt várta el gyakorlatilag, hogy
- viseljük el, hogy az ukránok elzárják az olajcsapot,
- viseljük el az olajblokádot,
- azonnal adjuk oda az összes létező pénzt Ukrajnának,
- azonnal fogadjuk el a szankciókat,
mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lesznek
– tájékoztatott Szijjártó Péter.
Hogy mik ezek a következmények, arról a magyar külügyminiszter szerint mindenkinek lehet elképzelése, hiszen a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelyen születtek meg a döntések az európai háborúról, és ez az a tengely, amely leginkább dolgozik azért, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerje meg a választást.
Ez az, amit nem fogunk hagyni
– állította a fideszes politikus, aki a videóban elmondta, hogy most írja alá a megállapodást a szlovákokkal arról, hogy építenek egy új benzinvezetéket a két ország között.
