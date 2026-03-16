2026. március 16. hétfő, Henrietta
szijjártó péter
ukrajna
német
külügyminiszter
fenyegetés

Szijjártó Péter: A német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot

Szijjártó Péter: A német külügyminiszter nyíltan megfenyegette Magyarországot
A külgazdasági és külügyminiszter a legújabb videójában Brüsszelből jelentkezett be, ahol éppen a külügyminiszteri tanácsülés zajlik. Szijjártó Péter arról tájékoztatott mindenkit, hogy Magyarország nyílt fenyegetést kapott arra az esetre, ha nem adja fel az eddigi politikáját, és áll be Kijev mögé.
2026. március 16., hétfő 13:50
A fideszes politikus kijelentette, hogy tizenegy és fél éve ül a külügyminiszterek között, de ilyen nyílt, durva, szégyentelen fenyegetőzéssel még nem találkozott. A videóban Szijjártó Péter kifejtette: a német kollégája nyíltan, abszolút mindenfajta szégyenérzet nélkül fenyegette meg Magyarországot arra az esetre, hogyha nem adjuk fel a nemzeti érdekeink védelmét Ukrajnával szemben.

Szijjártó Péter: nem hagyjuk Magyarországot elnyomni

A magyar külügyminiszter szerint a német Kereszténydemokrata Unió politikusa, Johann Wadephul azt várta el gyakorlatilag, hogy 

  • viseljük el, hogy az ukránok elzárják az olajcsapot, 
  • viseljük el az olajblokádot, 
  • azonnal adjuk oda az összes létező pénzt Ukrajnának, 
  • azonnal fogadjuk el a szankciókat, 

mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lesznek 

– tájékoztatott Szijjártó Péter.

Hogy mik ezek a következmények, arról a magyar külügyminiszter szerint mindenkinek lehet elképzelése, hiszen a Brüsszel–Berlin–Kijev-tengelyen születtek meg a döntések az európai háborúról, és ez az a tengely, amely leginkább dolgozik azért, hogy Magyarországon a Tisza Párt nyerje meg a választást.

Ez az, amit nem fogunk hagyni

– állította a fideszes politikus, aki a videóban elmondta, hogy most írja alá a megállapodást a szlovákokkal arról, hogy építenek egy új benzinvezetéket a két ország között.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra