Szijjártó: az ukránok hülyének néznek minket, de mi nem hülyék vagyunk, hanem magyarok

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanács ülését megelőzően először a Barátság kőolajvezeték ügye kapcsán úgy fogalmazott, hogy a helyzet teljesen egyértelmű: "az ukránok gyakorlatilag hülyének próbálnak nézni minket, egy dolgot viszont elfelejtenek, hogy mi nem a hülyék vagyunk, hanem a magyarok".

"Szombaton az ukrán rendszerüzemeltető bemondta, hogy egy hónapba telik előreláthatóan a Barátság kőolajvezeték megjavítása. Na, most mi van egy hónap múlva? A magyar választás utáni hétfő. Tehát ha bárki is eddig azt gondolta, hogy az ukránoknak bármifajta műszaki vagy technikai problémájuk van, az most megbizonyosodhatott arról, hogy itt ez egy színtiszta politikai zsarolás" - szögezte le.

Hangsúlyozta, hogy a Barátság vezeték fizikailag és technikailag is készen áll a szállítás újraindítására, semmifajta műszaki probléma nincsen.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a mai napra háromoldalú tárgyalást terveztek a szlovák és az ukrán energiaügyi miniszterrel, de végül ez meghiúsult.

"Az ukránok erre ma nem hajlandók itt, Brüsszelben sem, azok után, hogy három és fél napon keresztül a magyar energiaminisztériumi delegáció a miniszterhelyettes vezetésével ott volt Kijevben" - mondta.