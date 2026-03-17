Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nem katonai, hanem diplomáciai megoldás kell a háború lezárásához

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország következetesen kiáll a béke mellett, és üdvözli, hogy az új cseh kormány is a béke oldalán áll, és támogatja az ukrajnai háború diplomáciai rendezését - áll az MTI közleményében.

A miniszter szólt arról is, hogy Ukrajna politikája alkalmas a magyar választásokba való beavatkozásra. Ukrajna egyoldalú döntéssel zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia olcsó energiaellátásnak kulcsa, és amelynek üzemeltetésére Ukrajnának uniós kötelezettsége van.

Magyarország nem hagyja magát zsarolni

- emelte ki.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Jaromír Zunával folytatott megbeszélésről szólva kiemelte: két nagy múltú és egymással szoros kapcsolatban levő állam katonai, biztonsági vezetői találkozhattak. Kiemelte a két ország közötti védelemipari együttműködés fontosságát, és példaként említette, hogy nemrég állapodtak meg a Tatra és a Rába együttműködéséről, cseh licenc alapján gyártják a magyar hadsereg kézilőfegyvereinek nagy részét, az Aero Vodochodytól pedig L-39 Skyfox kiképzőgépek érkeztek a magyar hadsereghez.