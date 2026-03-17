Sokkoló áremelkedés Nyugat-Európában – ezt eresztené rá a tiszás Tarr Zoltán a magyar autósokra
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nem katonai, hanem diplomáciai megoldás kell a háború lezárásához
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország következetesen kiáll a béke mellett, és üdvözli, hogy az új cseh kormány is a béke oldalán áll, és támogatja az ukrajnai háború diplomáciai rendezését - áll az MTI közleményében.
A miniszter szólt arról is, hogy Ukrajna politikája alkalmas a magyar választásokba való beavatkozásra. Ukrajna egyoldalú döntéssel zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia olcsó energiaellátásnak kulcsa, és amelynek üzemeltetésére Ukrajnának uniós kötelezettsége van.
Magyarország nem hagyja magát zsarolni
- emelte ki.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Jaromír Zunával folytatott megbeszélésről szólva kiemelte: két nagy múltú és egymással szoros kapcsolatban levő állam katonai, biztonsági vezetői találkozhattak. Kiemelte a két ország közötti védelemipari együttműködés fontosságát, és példaként említette, hogy nemrég állapodtak meg a Tatra és a Rába együttműködéséről, cseh licenc alapján gyártják a magyar hadsereg kézilőfegyvereinek nagy részét, az Aero Vodochodytól pedig L-39 Skyfox kiképzőgépek érkeztek a magyar hadsereghez.
Szólt arról is, hogy Csehország és Magyarország is elkötelezett a Visegrádi Négyek (V4) formációja mellett, és kiállnak a V4 együttműködés mellett. Jelezte: Magyarország nagyra értékeli Csehországot, mint megbízható regionális partnert és elkötelezett NATO-szövetségest, és emlékeztetett rá, 2026-ban Csehországgal együttműködve látja el Magyarország a Szlovákia feletti légtérrendészeti feladatokat.
A miniszter elmondta azt is, fontosnak tartják a Csehországgal való együttműködést a Székesfehérváron települt Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság tekintetében is.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt kívánta, a közép-európai béke minél hamarabb térjen vissza és jelezte, mindent megtesznek ennek érdekében a csehek és magyarok is.
Jaromír Zuna arról beszélt: Magyarországhoz hasonlóan ők is azt kívánják, hogy az ukrajnai háború a lehető leghamarabb befejeződjön, és, hogy ebben a diplomáciáé legyen a szó és ne a fegyvereké.
Hozzátette: Magyarország és a Cseh Köztársaság együttműködik a védelem és biztonság terén, a kapcsolat szilárd alapokon nyugszik, reális alapja van, emellett dinamikusan fejlődik és nagy perspektívák vannak benne.
Jelezte:
meggyőződése, hogy a két ország minisztériumai, hadseregei a jövőben még inkább el tudják mélyíteni együttműködésüket nemcsak katonai téren, de a logisztika, katonai egészségügy és védelmi tervezés területén is. Hosszútávú partnerségről is szó van, kölcsönösen igyekszünk megerősíteni a regionális és szövetségen belüli biztonságot
- emelte ki.
Szólt arról is, a cseh fél csodálja a magyar hadsereg modernizációját, azt az ütemet, amivel a magyar hadiipar kiépül és együttműködik a cseh védelmi iparral.
A V4-ről szólva hangsúlyozta, a Cseh Köztársaság számára alapvető a szomszédokkal folytatott együttműködés kérdése, ugyanis nem csak földrajzi teret osztanak meg, közös a történelmük, kultúrájuk, de összeköti velük a jelen és a jövő, ebben az értelemben pedig a biztonság kérdése is. Mint mondta, meggyőződésük, hogy a regionális együttműködés a V4-ben erős eszközt a védelem és biztonság további erősítéséhez.
Szólt arról is, 2028-ban a V4 keretében egy harccsoportot hoznak létre, amelyben a csehek vezető szerepet majd be, és reményét fejezte ki, hogy ki tudják aknázni a közös harccsoport adta lehetőségeket az EU javára.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter
