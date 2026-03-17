Sokkoló áremelkedés Nyugat-Európában – ezt eresztené rá a tiszás Tarr Zoltán a magyar autósokra
Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz + videó
Orbán Viktor miniszterelnök egy videóban arról számolt be, hogy nemrég egyeztetett az Európai Tanács elnökével és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel az ukrán olajblokádról. Hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja változatlan, és ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell, hogy nyissa a Barátság kőolajvezetéket!
A magyar kormányfő kifejtette, hogy az ukránok múlt héten nem fogadták a szakértőinket, nem egyeztetnek, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat.
Az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza párt oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet magyar szempontból egyszerű: ha nincs olaj, nincs pénz
– magyarázta Orbán Viktor.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nem katonai, hanem diplomáciai megoldás kell a háború lezárásához
Szijjártó Péter: Elég a színházból, még a mai napon indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket!
Menczer Tamás: A budakörnyéki kábítószer-kereskedőknek kampó
Az Európai Zsidó Kongresszus is megszólalt a tiszás szóvivő karlendítős fotója után
Ukrán aranykonvoj: a tiszás ügyvéd terrorcselekmény miatt feljelentette a magyar hatóságokat
Gulyás Gergely: A magyar jövőt nem alakíthatják drogosok
Nem csoda, hogy Magyar Péterre alig kíváncsiak Orosházán, miközben Orbán Viktor megtölti a főteret Kaposváron
Aggódnak Kijevben, hogy nem áll jól a Tisza szénája
A Tisza célkeresztjében a Mol: brutális lépésre készülnek Magyar Péterék
Szívmelengető pillanatokból sem volt hiány Orbán Viktor kaposvári gyűlésén + videó
Tarr Zoltán megerősítette: a Tisza rákényszerítené a Molt, hogy váljon le az orosz olajról