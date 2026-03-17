Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz + videó

Orbán Viktor miniszterelnök egy videóban arról számolt be, hogy nemrég egyeztetett az Európai Tanács elnökével és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel az ukrán olajblokádról. Hangsúlyozta, hogy Magyarország álláspontja változatlan, és ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell, hogy nyissa a Barátság kőolajvezetéket!

A magyar kormányfő kifejtette, hogy az ukránok múlt héten nem fogadták a szakértőinket, nem egyeztetnek, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat.

Az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza párt oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba. Ezért a helyzet magyar szempontból egyszerű: ha nincs olaj, nincs pénz

– magyarázta Orbán Viktor.